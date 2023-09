I2C-USB-Hub: control remot de gadgets USB

Resum: l'I2C-USB-Hub és un dispositiu creat per [Jim Heaney] que permet el control remot d'aparells USB. Mitjançant l'ús d'un interruptor de càrrega MT9700 P-MOSFET per a cada port, el concentrador permet als usuaris tallar l'alimentació de dispositius individuals de forma remota. El dispositiu aplica un xip I/O PCA8PW I9557C de 2 bits, que permet un fàcil control de cada port enviant la seqüència de bits adequada a través del cable. [Jim] té previst crear una biblioteca Arduino per simplificar encara més el procés. A més, l'I2C-USB-Hub utilitza els pins restants del xip per controlar els indicadors LED i ajustar el límit actual de l'MT9700.

Els avenços tecnològics han proporcionat als usuaris la flexibilitat de controlar de manera remota diversos dispositius. Un exemple és l'I2C-USB-Hub, una creació de [Jim Heaney]. A diferència dels concentradors USB tradicionals amb interruptors manuals, l'I2C-USB-Hub afegeix la comoditat del control remot al vostre circuit de concentrador USB 2.0 estàndard. En incorporar un commutador de càrrega MT9700 P-MOSFET per a cada port, el dispositiu permet controlar l'energia dels dispositius USB individuals des de la distància.

La clau de la funcionalitat d'aquest dispositiu és el xip I/O PCA9557PW I2C. Aquest xip permet un fàcil control de cada port només enviant la seqüència de bits correcta a través del cable. Per millorar l'experiència de l'usuari, [Jim] té previst desenvolupar una biblioteca Arduino que simplifiqui el procés d'activar els interruptors digitals.

L'I2C-USB-Hub va més enllà del control de l'energia per als aparells USB. Amb el seu xip de 8 bits, [Jim] ha aprofitat els pins addicionals per afegir noves funcions. Un pin està dedicat a servir com a control mestre per als indicadors LED de la PCB, mentre que un altre permet ajustar el límit de corrent a l'MT9700 entre 500 mA i 1 A.

En conclusió, mentre que els concentradors USB modificats poden aconseguir resultats similars, l'I2C-USB-Hub ofereix la comoditat del control remot per a aparells USB. Aquest projecte mostra el potencial d'utilitzar maquinari per millorar l'experiència de l'usuari i proporciona una plataforma per a futurs avenços en aquesta àrea.

