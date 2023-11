La nova versió de Firefox: un impuls refrescant per a la privadesa i la funcionalitat

Si estàveu esperant amb impaciència la darrera actualització del navegador web de codi obert Firefox, prepareu-vos per deixar-vos impressionar. El proper llançament promet no només funcions de privadesa millorades, sinó també una sèrie de millores interessants que milloraran la vostra experiència de navegació.

Una de les addicions més destacades és l'opció Preferències de privadesa del lloc web, que es troba a la configuració de privadesa i seguretat. Aquesta nova funció permet als usuaris dictar si els llocs web poden vendre o compartir les seves dades personals. Si activeu aquesta configuració, podreu gaudir d'una tranquil·litat addicional, sabent que la informació de la vostra sessió de navegació no s'explotarà.

A més, Mozilla ha implementat el Control global de privadesa (GPC), un mecanisme automatitzat que notifica als llocs web que no venguin ni comparteixin la vostra informació de navegació en diverses jurisdiccions. GPC funciona com una potent eina "No vendre" a estats com Califòrnia, Colorado i Connecticut. També facilita les capacitats d'exclusió per a la publicitat dirigida i restringeix la venda o l'intercanvi de dades personals a diverses regions, com ara la UE, el Regne Unit, Nevada, Utah i Virgínia.

Però això no és tot el que Firefox té reservat als seus usuaris. La propera actualització, anomenada Firefox 120, inclou una sèrie de funcions interessants dissenyades per millorar la funcionalitat i l'experiència de l'usuari. Aquí hi ha algunes inclusions notables:

1. Importació de dades simplificada: els usuaris d'Ubuntu Linux ara poden importar dades de Chromium sense problemes, instal·lats mitjançant Snap, ampliant la compatibilitat i la comoditat.

2. Emulació de navegació fora de línia: els usuaris poden utilitzar una nova característica devtool que simula la navegació fora de línia, permetent una productivitat ininterrompuda.

3. Seguretat reforçada: ara Firefox integra ancoratges de confiança TLS des del magatzem arrel del sistema operatiu, reforçant les mesures de seguretat. Aquesta funció s'habilitarà de manera predeterminada a Windows, MacOS i Android, amb l'opció de desactivar-la al menú Preferències.

4. Gestió de credencials millorada: s'han introduït tecles de drecera per agilitzar l'edició i l'eliminació de credencials a about:logins, fent que el procés sigui més eficient.

5. Funcions de privadesa refinades: Firefox prioritza la privadesa dels usuaris introduint millores a les finestres privades i incloent la configuració de privadesa ETP-Strict, que ofereix una protecció millorada contra les empremtes digitals.

6. Experiència de visualització optimitzada: s'ha perfeccionat el mode Picture-in-Picture, mentre que s'ha introduït una nova funció de captura de cantonades específicament per a les versions de Linux i Windows, que ofereix una experiència multitasca perfecta.

FAQ:

P: Quan estarà disponible per descarregar la nova versió de Firefox?

R: La data de llançament oficial de Firefox 120 està fixada per al 21 de novembre de 2023. Podeu descarregar-lo des del lloc web oficial de Firefox.

Amb el proper llançament de Firefox, els usuaris poden esperar un gran salt endavant en la seva privadesa, seguretat i funcionalitat de navegació. Aprofita la propera actualització i gaudeix d'una experiència en línia encara més agradable i segura amb Firefox 120.