Uneix-te a Team Giant Bomb per a Extra Life 2023 i ajuda a marcar la diferència!

Torna a ser aquesta època de l'any, on la comunitat de videojocs es reuneix per donar suport a una gran causa: Extra Life! Com a capità de l'equip Giant Bomb, estic encantat d'anunciar que ens preparem per a un altre any increïble de recaptació de fons i streaming.

Extra Life és una marató anual de jocs que recapta diners per als hospitals de la Xarxa Miracle Infantil. Jugadors d'arreu del món participen fent streaming del seu joc i fomentant les donacions dels seus espectadors. I Giant Bomb ha estat un orgullós partidari d'aquest esdeveniment durant molts anys, gràcies a espectadors com tu.

El nostre cap de setmana de transmissió de la comunitat estarà ple de contingut emocionant. Tenim una increïble llista de streamers que s'han ofert amablement el seu temps per jugar i recaptar diners per als nens que ho necessiten. Des de jocs multijugador fins a clàssics retro, hi ha alguna cosa per a tothom.

I no s'atura aquí! Els membres del nostre equip transmetran el seu joc del divendres 3 de novembre al diumenge 5 de novembre. Podeu trobar la programació completa al nostre lloc web oficial, giantbomb.com/chat.

Però el que fa que Extra Life sigui realment especial és l'esforç col·lectiu dels jugadors que uneixen forces per donar suport a una causa comuna. Es tracta de marcar la diferència i mostrar al món que els jocs poden ser una força per al bé.

Llavors, com pots implicar-te? Hi ha algunes maneres de contribuir als nostres esforços de recaptació de fons. Primer, sintonitza els fluxos de la comunitat i mostra el teu suport. Participa al xat, anima els streamers i considera fer una donació. Cada contribució, gran o petita, té un impacte significatiu.

També pots ajudar a difondre la paraula sobre Extra Life i Team Giant Bomb. Comparteix les nostres publicacions a les xarxes socials, digues-ho als teus amics i familiars i anima'ls a donar-los també. I, per descomptat, si pots, considera fer una donació tu mateix. Cada dòlar es destina a oferir atenció mèdica vital als nens que s'enfronten a problemes de salut.

Uneix-te a nosaltres en aquest viatge per marcar la diferència. Junts, fem d'Extra Life 2023 un altre esdeveniment per recordar. Perquè quan els jugadors s'uneixen, poden passar coses increïbles.

FAQ

Què és Extra Life?

Extra Life és una marató de jocs que recapta fons per als hospitals de la Xarxa Miracle Infantil. Els participants transmeten el seu joc i fomenten les donacions dels seus espectadors.

Quan es reprodueix Team Giant Bomb?

Els membres de l'equip Giant Bomb es transmetran del divendres 3 de novembre al diumenge 5 de novembre. Podeu trobar la programació completa al nostre lloc web, giantbomb.com/chat.

Com puc contribuir?

Pots contribuir sintonitzant els fluxos de la comunitat, participant al xat i fent una donació. També podeu ajudar a difondre la paraula sobre Extra Life i Team Giant Bomb compartint les nostres publicacions i animant els altres a donar.

On puc donar?

Pots fer una donació als esforços de recaptació de fons de l'Equip Giant Bomb Extra Life a l'URL tinyurl.com/GBXL2023.

Puc unir-me a Team Giant Bomb?

Absolutament! Si esteu interessats en unir-vos a Team Giant Bomb i en streaming per a Extra Life 2023, poseu-vos en contacte amb (Turbo)Shawn, el capità del nostre equip, per obtenir més informació. Fem la diferència junts!