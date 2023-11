EVE Online: Vanguard Alpha Test anunciat

CCP Games acaba d'anunciar l'esperada prova alfa per a EVE Online: Vanguard, el seu proper shooter en primera persona ambientat a l'univers EVE. Aquesta prova donarà als jugadors l'oportunitat de posar-se a les mans del joc abans de finals d'any.

Aquesta prova alfa, programada per funcionar del 7 a l'11 de desembre, anomenada First Strike, té com a objectiu reunir dades crucials per a CCP Games per crear una experiència FPS atractiva i donar-hi suport en el futur. A més, la prova tindrà un impacte directe en el propi univers EVE.

Durant la prova, els jugadors tindran l'oportunitat d'explorar New Eden des d'una perspectiva completament nova, mentre s'enfronten a un intens combat terrestre a la nova capa Pirate Insurgency. Aquesta característica es va introduir amb la recent expansió Havoc i promet aportar una nova dinàmica al joc.

La participació a la prova alfa està oberta a tots els subscriptors d'Omega, la qual cosa significa que no cal fer cap compra addicional que no sigui una subscripció EVE. Per a aquells que vulguin unir-se a la prova, es podrà accedir fàcilment a Vanguard mitjançant el llançador d'EVE Online.

Per obtenir més informació sobre la prova alfa i registrar-se per obtenir una subscripció a Omega, els jugadors poden visitar el lloc web oficial d'EVE Vanguard. No us perdeu aquesta emocionant oportunitat de ser dels primers a experimentar el món immersiu d'EVE Online: Vanguard.

FAQ

P: Què és EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard és un mòdul FPS proper ambientat a l'univers EVE, que amplia l'experiència de joc del popular MMO, EVE Online.

P: Quan és la prova alfa per a EVE Online: Vanguard?

La prova alfa, anomenada First Strike, té lloc del 7 de desembre a l'11 de desembre.

P: Qui pot participar a la prova alfa?

La prova alfa està oberta a tots els subscriptors d'Omega d'EVE Online.

P: Com puc unir-me a la prova alfa?

Per unir-se a la prova alfa, els jugadors han de tenir una subscripció a Omega i accedir a Vanguard mitjançant el llançador d'EVE Online.

P: Quin impacte tindrà la prova alfa a l'univers EVE?

La prova alfa no només proporcionarà dades valuoses per construir l'FPS, sinó que també afectarà el teixit de New Eden, especialment a la capa de Pirate Insurgency recentment afegida.