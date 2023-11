Érudit: Potenciar la recerca en llengua francesa i l'accés obert

By

El naixement d'Érudit va sorgir de la investigació realitzada per Guylaine Beaudry, una estudiant graduada en ciències de la informació a la Universitat de Mont-real. Reconeixent la manca d'accés remot a les revistes científiques quebequeses, els esforços de Beaudry van donar lloc a Érudit, una infraestructura que des de llavors s'ha convertit en una potència de recerca. Tanja Niemann, la directora general d'Érudit, el descriu com "no només un projecte de producció, sinó una infraestructura de recerca essencial".

Originalment una plataforma per a cinc revistes de la University of Montreal Press, Érudit ha recorregut un llarg camí des dels seus inicis. El seu enfocament va més enllà del simple fet de fer que els textos estiguin disponibles en línia; garanteix que els formats estiguin indexats i llegibles en diversos dispositius. "Ens sentim preparats per al futur, havent establert una base sòlida i una visió clara durant els últims 25 anys", diu Niemann.

Impulsat pel creixent interès pels seus serveis, Érudit va ampliar el seu abast associant-se amb altres revistes i universitats. El 2004, es va formar un consorci entre la Universitat de Mont-real, la Universitat Laval i la Universitat del Quebec a Mont-real per donar suport a la producció de revistes de recerca quebequeses. Al llarg dels anys, Érudit ha continuat evolucionant, amb el llançament de la seva quarta versió el 2017. "A mesura que canvia l'entorn tecnològic, hem de millorar constantment per millorar la indexació i l'accessibilitat", assenyala Gwendal Henry, assessora de comunicació d'Érudit. Cada any s'afegeixen 10,000 nous articles i registres històrics a la col·lecció d'Érudit.

Considerada com una de les principals infraestructures canadenques per la Canadian Foundation for Innovation, Érudit ocupa una posició crucial en el camp de la recerca en humanitats. "El text esdevé un objecte d'investigació en humanitats", explica Niemann. Juntament amb els seus socis, Érudit ha establert un corpus de text explotable accessible a través de Calcul Québec.

### PMF

**Què és Érudit?**

Érudit és una infraestructura de recerca que proporciona accés remot a revistes científiques quebequeses. S'ha convertit en una plataforma vital per a la recerca en llengua francesa al Canadà, amb una àmplia col·lecció d'articles i registres històrics.

**Com dóna suport Érudit a la recerca?**

Érudit no només fa que els articles de recerca siguin accessibles, sinó que també garanteix que els seus formats siguin indexables i llegibles en diferents dispositius. La plataforma continua millorant les seves capacitats tecnològiques per millorar la referència i l'accessibilitat.

**Com contribueix Érudit a la comunitat científica?**

Érudit té un paper fonamental en l'estabilització i la perpetuació del treball de les revistes petites i independents de la comunitat de parla francesa. La seva col·laboració amb biblioteques universitàries i altres grups d'interès contribueix a mantenir la vitalitat d'aquestes revistes.

**Com garanteix Érudit l'accés obert?**

Aproximadament el 97% dels textos allotjats a Érudit són de lliure accés. El 3% restant requereix una subscripció a la biblioteca, que permet redirigir fons per suportar els costos operatius de les revistes.

**Quin és el futur d'Érudit?**

Érudit pretén ampliar la seva influència més enllà de la regió del Quebec i convertir-se en una plataforma nacional per a revistes d'humanitats i ciències socials a tot el Canadà. Pretén reforçar les publicacions independents d'accés obert mitjançant la consolidació d'iniciatives similars a la seva.

## Conclusió

Durant els darrers 25 anys, Érudit s'ha transformat en un centre de recerca crucial, potenciant la recerca en llengua francesa i promovent l'accés obert. En oferir contingut fiable i de lliure accés, Érudit amplifica la visibilitat i l'impacte de les revistes científiques quebequeses a tot el món. Amb un compromís inquebrantable de donar suport a les revistes i comunitats locals, Érudit s'esforça per garantir que el finançament públic retribueix adequadament els equips de revistes per les seves valuoses contribucions, fomentant la producció d'investigacions d'alta qualitat.