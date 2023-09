Nou avenç: E.coli dissenyat per generar electricitat a partir d'aigües residuals

Científics de l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) de Suïssa han fet un descobriment innovador en el camp de la gestió d'aigües residuals. Han dissenyat amb èxit E.coli, un bacteri en forma de vareta que es troba habitualment a l'intestí inferior dels organismes, per generar electricitat a partir d'aigües residuals.

Els investigadors de l'EPFL van equipar el bacteri amb la maquinària genètica necessària per produir electricitat. En les proves, l'E.coli dissenyat va funcionar encara millor que altres organismes coneguts per la seva capacitat de generar electricitat quan s'exposa a les aigües residuals.

E.coli ha estat durant molt de temps un dels favorits dels investigadors microbians a causa de la seva estructura genètica fàcilment manipulable. S'ha convertit en una eina essencial per a diferents projectes de recerca i industrials. Ara, sembla que aquest organisme versàtil pot tenir el potencial de resoldre els reptes de gestió de les aigües residuals.

Normalment, la gestió de les aigües residuals requereix una quantitat important d'energia per processar els residus orgànics. Tanmateix, amb la bioenginyeria E.coli, els investigadors de l'EPFL han aconseguit dos objectius en un: processar residus orgànics i generar electricitat simultàniament.

Aquest avenç té el potencial de revolucionar el camp de la gestió de les aigües residuals. Aprofitant el poder d'E.coli, no només podem abordar el problema de l'eliminació de residus orgànics, sinó que també podem generar electricitat valuosa en el procés. Això podria tenir implicacions importants per a la producció d'energia sostenible i la preservació del medi ambient.

Es necessiten més investigacions i desenvolupaments per optimitzar el rendiment de la bioenginyeria E.coli i ampliar la tecnologia per a aplicacions pràctiques. No obstant això, aquest assoliment suposa un important pas endavant en la recerca de solucions innovadores i sostenibles per a la gestió de les aigües residuals.

Fonts:

- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

– ScienceDaily (per a informació general sobre bacteris)