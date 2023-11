Destiny 2 dóna la benvinguda al llop blanc: una nova onada de col·laboració

Jugadors de Destiny 2, alegreu-vos! Bungie acaba d'anunciar una col·laboració emocionant amb el famós joc de rol de CD Projekt Red, The Witcher 3. Oferint un gir únic als jugadors, s'estan introduint tres nous conjunts d'armadures que us permetran encarnar l'icònic Geralt de Rivia. Tanmateix, hi ha un problema: aquestes noves pells arriben en un moment en què Destiny 2 està experimentant el seu punt més baix en anys.

En un comunicat de premsa, Bungie va revelar l'arribada d'aquesta col·laboració al joc, coincidint amb la Season of the Wish del 28 de novembre. "Els guardians es poden transformar en caça monstres amb nous cosmètics inspirats en Geralt de Rivia", va anunciar Bungie. Al costat dels ornaments de l'armadura, els jugadors també poden esperar una closca fantasma, un vaixell, un pardal, un emote i un acabador per completar l'experiència de crossover.

Tot i que encara no s'han revelat els detalls exactes dels preus dels conjunts d'armadura, les col·laboracions anteriors, com ara amb Assassin's Creed, solen tenir un preu de 20 dòlars per conjunt. Si s'aplica el mateix aquí, els jugadors poden preveure gastar 60 dòlars per adquirir els tres conjunts, sense ni tan sols tenir en compte el cost de la closca de Ghost i altres articles. En particular, els conjunts de crossover anteriors no estaven disponibles per a la compra amb la moneda del joc, el que significa que els diners reals són l'única manera d'obtenir-los.

Per als fans de la franquícia The Witcher, aquestes noves pells són sens dubte atractius. No obstant això, la seva presentació no podria haver arribat en un moment més difícil per a Destiny 2. El joc s'ha enfrontat a un any turbulent, que ha culminat amb la decisió de Bungie d'acomiadar 100 empleats, no arribant a les projeccions d'ingressos en un 45 per cent i retardant The Final Shape. ampliació en tres mesos. Amb el nombre de jugadors en un mínim històric a Steam, les frustracions existents a la comunitat només han augmentat.

Mentre mirem cap a la Season of the Wish, que promet desvelar un misteri de Destiny 2 que data de cinc anys, les incerteses s'alcen sobre el futur del joc. El problema dels jocs d'armadures cars continua sent un problema per a la comunitat. Per mitigar part de la insatisfacció, Destiny 2 va oferir un dels seus nous conjunts d'armadures de forma gratuïta el setembre passat. Tanmateix, com subratlla l'escriptor de Forbes Paul Tassi, persuadir els jugadors perquè inverteixin en una altra col·laboració tan aviat després dels acomiadaments del personal serà sens dubte una tasca difícil, independentment de l'atractiu visual dels nous conjunts.

