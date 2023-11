Elon Musk presenta una demanda contra qüestions de mitjans per l'èxode dels anunciants

By

Després d'haver experimentat un èxode important d'anunciants, l'empresari multimilionari Elon Musk ha presentat recentment una demanda contra Media Matters, un grup de control progressista. La demanda al·lega que Media Matters va distorsionar la probabilitat que apareguessin anuncis al costat del contingut extremista a la plataforma de Musk, X. Segons Musk, Media Matters va crear i difondre intencionadament imatges enganyoses que representaven falsament les publicacions dels anunciants al costat del contingut neonazi i nacionalista blanc. A continuació, aquestes imatges manipulades es van presentar com a representatives de les experiències típiques dels usuaris a X. L'objectiu, afirma Musk, era allunyar els anunciants de la plataforma i, posteriorment, paralitzar X Corp.

La demanda, presentada dilluns al Tribunal de Districte dels Estats Units per al Districte Nord de Texas, nomena com a acusats tant Media Matters com Eric Hananoki, el seu periodista d'investigació principal. Musk demana una ordre judicial que obligui Media Matters a eliminar l'anàlisi del seu lloc web. A més, la demanda acusa Media Matters d'interferir amb els contractes dels anunciants de X, danyar les relacions econòmiques i menysprear X Corp.

Oferint el seu suport a X, la CEO Linda Yaccarino va defensar el lloc de les xarxes socials, destacant la precisió de l'anàlisi de Media Matters. Va afirmar que cap usuari X autèntic va veure anuncis de marques importants com IBM, Comcast o Oracle juntament amb el contingut destacat a l'informe de Media Matters.

A la llum de la demanda, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, va anunciar una investigació sobre Media Matters per determinar si el seu estudi del contingut de X es podria classificar com a possible activitat fraudulenta segons la llei de Texas. Paxton va titllar el grup d'"organització radical d'esquerra" i va expressar preocupació pels seus suposats intents de restringir la participació a la plaça pública.

L'èxode dels anunciants de X es va produir després que Musk fes comentaris polèmics i antisemites, donant suport a l'afirmació que les comunitats jueves promouen "l'odi contra els blancs". Les principals marques, com Disney, Paramount i Warner Bros. Discovery (l'empresa matriu de CNN), van aturar ràpidament la seva publicitat a la plataforma com a resposta.

Musk ja havia provocat accions legals contra Media Matters, afirmant que vindria una "demanda termonuclear". Va prometre apuntar no només a Media Matters, sinó també a qualsevol persona o entitat implicada en el que va descriure com un "atac fraudulent" a X Corp.

En resposta a les amenaces de Musk, Media Matters va publicar una declaració prometent defensar-se, caracteritzant Musk com un assetjador que busca silenciar els informes precisos. El grup va subratllar que el mateix Musk va reconèixer la presència d'anuncis al costat del contingut pronazi identificat per Media Matters i va expressar la confiança que sortirien victoriosos si es prosseguien accions legals.

FAQ

Què és Media Matters? Media Matters és un grup de control progressista que analitza i supervisa el contingut dels mitjans, especialment pel que fa a la biaix i la desinformació. Què és X? X és una plataforma de xarxes socials propietat d'Elon Musk. Per què els principals anunciants van deixar X? Les principals marques van abandonar la publicitat a X després que Elon Musk fes declaracions controvertides i antisemites. Quin és l'objectiu de la demanda de Musk contra Media Matters? La demanda de Musk té com a objectiu fer que Media Matters sigui responsable del que creu que és una campanya deliberada per allunyar els anunciants de X i desacreditar la plataforma. Quina és la resposta de Media Matters? Media Matters s'ha compromès a defensar-se del que perceben com un intent de silenciar els seus informes i anàlisis precisos.