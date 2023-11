Lluita contra la desinformació en línia: X presenta una demanda contra els mitjans de comunicació

X, la plataforma de xarxes socials abans coneguda com Twitter, ha pres accions legals contra Media Matters for America, un grup de pressió d'esquerres. La demanda al·lega que Media Matters va manipular dades en un intent de destruir la reputació de la plataforma associant-la a contingut antisemita.

Després de la publicació de l'anàlisi de Media Matters, grans empreses com Apple, Disney, IBM i Comcast van aturar la seva publicitat a X. Això va fer que Elon Musk, el fundador de X, amenacés amb una demanda contra Media Matters, que va rebre crítiques. del grup de defensa, titllant-lo d'assetjador.

La demanda, presentada a Texas, afirma que Media Matters va fabricar i presentar imatges paral·leles de publicacions dels anunciants a X juntament amb contingut neonazi i nacionalista blanc. X afirma que aquestes imatges manipulades no eren representatives de les experiències típiques dels usuaris a la seva plataforma.

A més, X aclareix que els anuncis de Comcast, Oracle i IBM van aparèixer únicament al costat de contingut odiós seleccionat per Media Matters i no els van veure els usuaris autèntics de X. Linda Yaccarino, CEO de X, va subratllar que la veritat està lluny del que al·lega Media Matters.

En resposta a les denúncies, la Comissió Europea, Warner Bros Discovery, Paramount i Lionsgate han retirat les seves campanyes publicitàries de X. Elon Musk s'ha compromès a prendre represàlies amb accions legals contra Media Matters, referint-se a això com un "atac fraudulent" contra la companyia.

Mentrestant, Media Matters defensa les seves accions com a part de la seva missió de combatre la desinformació conservadora als mitjans. El grup es descriu com un centre d'investigació i informació progressista que analitza i corregeix narracions falses.

Aquesta disputa ha cridat l'atenció més enllà de l'àmbit de les xarxes socials. El fiscal general republicà de Texas, Ken Paxton, ha iniciat una investigació sobre qüestions de mitjans per una possible activitat fraudulenta, titllant el grup d'"organització radical contra la llibertat d'expressió". Paxton pretén assegurar-se que el públic no s'enganyi amb el que considera com a esquemes d'esquerres per limitar la llibertat d'expressió.

A mesura que es desenvolupa aquesta batalla legal, segueix sent crucial abordar la desinformació en línia i salvaguardar la integritat de les plataformes digitals. El cas planteja preguntes sobre la responsabilitat dels grups de defensa en la seva recerca de la veritat i les possibles conseqüències de les seves tàctiques.

