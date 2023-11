By

Elon Musk, el reconegut empresari i director general de múltiples empreses, s'ha tornat a trobar al centre de la polèmica. Conegut per la seva presència activa a diverses plataformes de xarxes socials, Musk ha cridat recentment l'atenció pel seu compromís amb les teories de la conspiració i les publicacions controvertides a X, la plataforma abans coneguda com Twitter.

Una de les teories de la conspiració que sembla que Musk ha avalat és la perillosa i desmentida teoria del "Pizzagate". Pizzagate es va originar a 4chan, Reddit, Twitter i altres plataformes durant les eleccions presidencials dels Estats Units de 2016. Va afirmar falsament que una pizzeria de Washington, DC, estava involucrada en una xarxa de pedofília lligada a Hillary Clinton i altres demòcrates. La resposta de Musk a un usuari que intentava vincular el fundador de Media Matters, un gos de vigilància progressiu dels mitjans de comunicació, amb el "restaurant Pizzagate" ha aixecat les celles. En lloc de condemnar l'afirmació sense fonament, Musk simplement va respondre: "Rany", ampliant així la teoria de la conspiració al seu seguiment massiu de més de 160 milions d'usuaris a X.

Aquesta no és la primera vegada que Musk provoca polèmica a través de la seva activitat a les xarxes socials. La setmana passada, es va enfrontar a una reacció negativa per aprovar una publicació antisemita a X, que perpetuava estereotips nocius sobre les comunitats jueves. A més, ha donat credibilitat a les teories de la conspiració marginals en el passat, com una que implica l'atac violent a Paul Pelosi, el marit de l'expresidenta de la Cambra Nancy Pelosi.

Aquestes accions qüestionables no han passat desapercebudes, i els principals anunciants, com Disney, Paramount i NBCUniversal, han suspès la seva despesa en la participació de X. Musk amb aquest contingut, especialment aquells que promouen el discurs de l'odi i les teories de la conspiració, són considerats inacceptables per a molts.

Els crítics argumenten que les accions de Musk contribueixen a la difusió de la desinformació i les ideologies nocives. El portaveu de la Casa Blanca ha condemnat l'aprovació de Musk a les teories de la conspiració antisemite, qualificant-la d'"inacceptable" i posant èmfasi en la necessitat d'enfrontar-se a l'antisemitisme.

Musk i la seva empresa s'han defensat, al·legant que no són antisemites i acusant Media Matters de distorsionar els fets en el seu informe. Tanmateix, aquesta controvèrsia continua generant preocupacions sobre la responsabilitat de X i el seu maneig del contingut extremista.

En conclusió, els recents compromisos de Musk amb les xarxes socials l'han portat a un remolí de controvèrsia. Tot i que ell i la seva empresa mantenen la seva innocència, les implicacions ètiques de les seves accions i la seva influència en X estan sent examinades tant pel públic com pels principals anunciants.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què és la teoria de la conspiració "Pizzagate"? "Pizzagate" és una teoria de la conspiració que va sorgir durant les eleccions presidencials dels Estats Units de 2016, que afirmava que una pizzeria de Washington, DC, estava involucrada en una xarxa de pedofília lligada a Hillary Clinton i altres demòcrates. Aquesta teoria ha estat àmpliament desmentida i es considera falsa. Com va aprovar Elon Musk les teories de la conspiració antisemite? Elon Musk va aprovar una publicació antisemita a la seva plataforma de xarxes socials X, que perpetuava estereotips nocius sobre les comunitats jueves. Aquesta acció ha provocat una important reacció i condemna per part de la Casa Blanca i d'altres. Per què els principals anunciants han suspès la seva despesa en X? Els principals anunciants, inclosos Disney, Paramount i NBCUniversal, han suspès la seva despesa en X a causa de la preocupació pel maneig de la plataforma del discurs d'odi, contingut extremista i la seva associació amb figures controvertides com Elon Musk. Com ha respost Elon Musk a la polèmica? Elon Musk s'ha defensat a si mateix i a la seva empresa, afirmant que no és antisemita i acusant Media Matters de distorsionar els fets en el seu informe. A més, l'empresa de Musk ha afirmat haver pres mesures per combatre l'antisemitisme i la discriminació a la plataforma X.