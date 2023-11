Elon Musk: de jugador de Quake a entusiasta dels jocs

Elon Musk, l'emprenedor multimilionari i visionari tecnològic, recentment ha fet notícia per la seva afirmació d'haver estat un dels millors jugadors de Quake del món. Tot i que alguns poden descartar això com una mera exageració, hi ha proves que donen suport a les habilitats de joc de Musk durant la dècada de 1990.

La declaració de Musk va arribar durant una entrevista amb el podcaster Lex Fridman, on va parlar del seu amor pels videojocs, especialment de la seva obsessió amb Diablo 4. Segons Musk, jugar als videojocs serveix com una forma de relaxació, que li permet calmar el caos de la seva ment.

Tot i que admet que els seus reflexos potser no són els que eren, Musk recorda amb afecte els seus dies com a jugador de Quake. Fins i tot va afirmar haver guanyat diners en un dels primers tornejos d'esports pagats als Estats Units, on el seu equip va aconseguir el segon lloc.

Tot i que alguns escèptics poden dubtar de les habilitats de Musk, hi ha fonts creïbles que el recorden d'aquells dies. Dennis Fong, també conegut com "Thresh", un reconegut pioner dels esports i el millor jugador de Quake dels anys 90, va confirmar que Musk jugava sovint al mateix servidor Quake. Fong va descriure Musk com un jugador "OG", reconeixent que, tot i que potser no havia estat el millor, encara era legítim.

Malauradament, a causa de la manca de registres complets d'aquella època, és difícil proporcionar proves concretes dels èxits de Musk Quake. Tanmateix, és evident que va passar innombrables hores immers en el joc i va jugar al costat de jugadors destacats.

Tot i que les habilitats de joc de Musk poden haver-se esvaït amb el temps, la seva passió pels videojocs es manté. Ha expressat la seva obsessió actual amb Diablo 4, especialment el repte de derrotar a Lilith com a personatge druida. Musk fins i tot ofereix alguns consells de joc, suggerint que la classe de bruixots amb boles de llamps és actualment la més poderosa.

Per tant, tant si Elon Musk va ser o no realment un dels millors jugadors de Quake del món, no es pot negar el seu amor de llarga data pels jocs. Com a figura influent de la indústria tecnològica, els coneixements de Musk sobre el món dels jocs ofereixen una perspectiva única sobre la intersecció de la tecnologia i l'entreteniment.

Preguntes freqüents

Va ser realment Elon Musk un dels millors jugadors de Quake del món?

Tot i que hi ha cert escepticisme al voltant de l'afirmació d'Elon Musk, fonts creïbles, com el millor jugador de Quake Dennis Fong, confirmen que Musk va ser un jugador actiu al servidor de Quake durant els anys 90.

Va guanyar Elon Musk diners en un torneig de Quake?

Elon Musk assegura que va guanyar diners en un dels primers tornejos d'esports pagats als Estats Units. Tanmateix, a causa de la manca de registres d'aquella època, no hi ha proves concretes per verificar aquesta afirmació.

Quin és el videojoc preferit d'Elon Musk?

Actualment, Elon Musk està obsessionat amb Diablo 4. Esmenta específicament el repte de derrotar a Lilith com a personatge druida i ofereix consells de joc, suggerint que la classe de bruixots amb boles de llamps és actualment la més poderosa.

Elon Musk encara juga a Quake?

No, Musk ja no juga activament a Quake. Ha canviat el seu enfocament cap a altres videojocs, especialment Diablo 4.

Com contribueixen els videojocs a la vida d'Elon Musk?

Elon Musk veu els videojocs com una manera de calmar el caos de la seva ment. Troba relaxació i gaudi jugant, fins i tot comparant la derrota de dimonis virtuals amb la superació dels reptes de la vida real.