Els fans d'Elden Ring anticipen l'anunci de DLC als Game Awards

Els fans d'Elden Ring esperen amb impaciència The Game Awards, esperant un anunci sobre el tan esperat DLC. L'expectació ha assolit un punt de febre entre la comunitat, amb els fans que utilitzen les xarxes socials per expressar la seva il·lusió i fins i tot manifestar el llançament del DLC.

El subreddit Elden Ring està ple de discussions i fils salvatges. Alguns usuaris han promès superar el joc amb construccions no convencionals suggerides per altres usuaris, mentre que altres han expressat la seva il·lusió amb entusiasme gràfic. Tanmateix, la tendència més destacada és la petició perquè Bloodborne s'alliberi a PC, afegint una capa addicional d'emoció per als fans.

Tot i que no hi ha cap confirmació sobre l'anunci d'aquesta nit, FromSoftware havia anunciat prèviament el desenvolupament d'un DLC anomenat "Shadow of the Erdtree" a principis d'aquest any. Tot i que els detalls segueixen sent escassos, una imatge teaser mostrava una escena inquietant i el títol enigmàtic. El mes passat, Kadokawa, l'empresa matriu de FromSoftware, va declarar que el desenvolupament avançava sense problemes.

Tot i que no se sap quan es llançarà el DLC, s'acosta el dos anys d'aniversari del llançament del joc original i Elden Ring ha fet aparicions a The Game Awards en el passat. Tenint això en compte, els fans tenen l'esperança que el seu DLC tan esperat finalment es doni a conèixer.

És un moment d'expectació i solidaritat per als entusiastes de l'Elden Ring. A mesura que els Game Awards s'acosten, els fans continuaran formant els seus cercles de convocatòria amb l'esperança d'un anunci emocionant que saciarà la seva gana de nou contingut a l'univers Elden Ring.