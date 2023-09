SRAM presenta nous suports d'ulls de xoc amb elastòmers

SRAM, un jugador destacat de la indústria de la bicicleta, ha presentat recentment una patent per a un disseny innovador de muntatge d'ulls de xoc. El document de patent descriu l'ús d'elastòmers, o molles de goma, col·locats entre el xoc i el marc. Aquesta innovació pretén abordar els reptes als quals s'enfronten els sistemes de suspensió de bicicletes de muntanya per absorbir eficaçment les petites vibracions causades per superfícies irregulars.

La generació actual de forquilles de bicicleta de muntanya, com les de RockShox, ja utilitzen elastòmers anomenats ButterCups per absorbir vibracions d'alta freqüència. És possible que aquestes vibracions no generin prou força per activar la fricció estàtica de la suspensió, donant lloc a una mala reacció a les variacions subtils de la força terrestre. Això pot contribuir a la fatiga del genet i al dolor articular.

Els elastòmers recentment proposats en els suports d'ulls de xoc ofereixen diversos avantatges. No només aborden les vibracions que els xocs d'aire lluiten per absorbir, sinó que també permeten que la suspensió es comprimeixi una mica abans després de colpejar els cops. Aquesta resposta primerenca afecta significativament la comoditat i l'adherència generals dels motoristes.

A diferència dels ButterCups utilitzats en la suspensió de la forquilla, els nous elastòmers de xoc funcionen conjuntament amb tot el xoc, no només amb la molla d'aire. Això vol dir que només cal superar la fricció mínima de l'enllaç de la suspensió perquè els elastòmers s'enganxin. A més, a mesura que la roda del darrere es mou tres mil·límetres per cada mil·límetre que es comprimeix, l'efecte dels elastòmers s'amplifica. Aquest disseny permet potencialment fins a 12 mm de moviment a l'eix posterior.

Els suports d'elastòmer es poden instal·lar a qualsevol dels extrems de l'amortidor i es poden personalitzar en funció de les preferències del pilot. Canviar elastòmers de diferent duresa seria relativament fàcil, permetent als usuaris adaptar les característiques de la suspensió segons el seu pes o preferència.

Tot i que encara no està clar si aquest disseny es pot adaptar als xocs existents, és possible que els suports del marc d'elastòmer es puguin connectar als traus de xoc existents. Tanmateix, a causa de l'augment de la longitud i el recorregut del xoc, la compatibilitat amb tots els quadres de bicicletes pot ser limitada.

Tot i que aquests suports d'ulls de xoc amb elastòmers encara es troben en fase de patent i és possible que no es produeixin, estarem atents a qualsevol desenvolupament posterior en aquest concepte innovador. Els beneficis potencials que ofereix per millorar el rendiment de la suspensió de la bicicleta de muntanya sens dubte han captat l'atenció de la indústria.

Fonts:

– Bikerumor