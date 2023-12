La decisió dels Eagles de transmetre Kyle Hamilton torna a perseguir-los en problemes secundaris

La decisió dels Philadelphia Eagles de transferir l'antic segur de Notre Dame Kyle Hamilton a la selecció de la primera ronda del 2022 està demostrant ser costosa. Malgrat l'expectativa que el director general dels Eagles, Howie Roseman, s'apuntaria als jugadors de línia ofensius o defensius amb les seves millors eleccions, molts creien que l'equip faria una excepció per Hamilton després que Roseman canviés a la 13a selecció.

El mateix Hamilton estava convençut que seria seleccionat pels Eagles. En una entrevista al Punch Line Podcast amb Marlon Humphrey, va revelar que hi va haver un moment d'expectació a la sala verda abans de la selecció. No obstant això, per a la seva sorpresa, els Eagles van optar per triar el linier defensiu Jordan Davis.

Els Baltimore Ravens van aprofitar ràpidament l'oportunitat i van seleccionar Hamilton amb la 14a selecció. Des de llavors, Hamilton s'ha convertit en una de les millors seguretats de la lliga en només el seu segon any. Ha registrat estadístiques impressionants, incloses 62 entrades, tres captacions, vuit entrades per pèrdua i dues intercepcions en 12 titulars. El seu impacte en la defensa dels Ravens ha estat profund, ja que actualment compten amb la segona millor defensa de passada de la lliga, amb només 171.7 iardes per partit.

Mentrestant, els Eagles es troben lluitant a la secundària. En el lloc 29 en defensa de passada, permeten una mitjana de 260.3 iardes per partit. Això va ser evident en la seva recent derrota davant els San Francisco 49ers, on el quarterback Brock Purdy va incendiar la seva defensa per 314 iardes i quatre touchdowns.

Amb cinc partits per acabar la temporada, els Eagles no poden permetre el luxe d'ignorar els seus problemes secundaris. Encara s'han d'enfrontar a receptors amples amb talent com CeeDee Lamb dels Dallas Cowboys i DK Metcalf dels Seattle Seahawks. En retrospectiva, ara els Eagles poden lamentar-se de transmetre un talent com Kyle Hamilton i no tenir-lo com a titular clau a la seva secundària.

Mentre els Eagles continuen la seva temporada, la decisió de passar per alt Hamilton serveix com a recordatori de la importància de prendre decisions encertades al draft que s'alinein amb les necessitats de l'equip i l'èxit a llarg termini.

Llegeix més a la història web: La decisió dels Eagles de transmetre Kyle Hamilton torna a perseguir-los en problemes secundaris