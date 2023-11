EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: les mateixes recompenses antigues, com reclamar-les

EA Sports i Amazon Prime han decebut els aficionats una vegada més amb els continguts poc brillants de l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 del novembre. Aquesta associació, que va començar a FIFA 19, té com a objectiu proporcionar un paquet Prime Gaming mensual a tots els jugadors d'EA FC 24 que també estiguin subscrits a Amazon Prime. Tanmateix, les recompenses d'aquest mes no són millors que el decepcionant Pack 1 rebut el mes passat.

En un intent d'atraure els jugadors abans del popular esdeveniment del Black Friday a Ultimate Team, EA no ha aconseguit millorar la qualitat de les recompenses. Les possibilitats d'aconseguir un gran jugador segueixen sent les mateixes, ja que s'han reduït el nombre de jugadors, les eleccions de jugadors i els consumibles.

Aleshores, què podeu esperar de l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 per al novembre de 2023? Les recompenses inclouen un préstec de 20 jocs d'article de jugador d'or rar d'Heung-Min Son, 4 articles de jugador d'or rar, 1 selecció de jugador de més de 81 anys i 6 consumibles rars. Malauradament, no hi ha sorpreses ni millores per esperar.

Per reclamar les vostres recompenses EA FC 24 Prime Gaming Pack 2, teniu un parell d'opcions. Primer, aneu a Prime Gaming i cerqueu EA FC 24. Si no sou subscriptor d'Amazon Prime, podeu registrar-vos per obtenir una prova gratuïta. Un cop trobeu el paquet, feu clic al botó "Reclama ara" i confirmeu el compte d'Amazon Prime que voleu utilitzar. Permeteu que Electronic Arts accedeixi al vostre compte d'Amazon Prime per enllaçar els dos comptes. Finalment, inicieu la sessió a l'EA FC 24 Ultimate Team a la vostra consola o mòbil i les recompenses haurien d'estar esperant que s'obrin.

Alternativament, podeu reclamar el paquet a través de Twitch fent clic a la icona Prime Loot a l'extrem superior dret de la pantalla. Busqueu l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 i seguiu els mateixos passos esmentats anteriorment.

FAQ:

P: Les recompenses de l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 són millors que el paquet anterior?

R: Malauradament, les recompenses segueixen sent les mateixes, sense millores en termes de jugadors, eleccions de jugadors o consumibles.

P: Com puc reclamar l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

R: Podeu reclamar el paquet visitant Prime Gaming o a través del Prime Loot de Twitch. Seguiu els passos que s'indiquen a l'article per reclamar les vostres recompenses.