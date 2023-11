Dying Light 2 Stay Human s'associa amb For Honor per a un esdeveniment de crossover èpic

En una col·laboració emocionant que segurament entusiasmarà als jugadors de tot arreu, el joc de parkour zombie cooperatiu de món obert Dying Light 2 Stay Human ha unit forces amb el popular títol d'acció For Honor. Aquesta associació presenta un esdeveniment crossover emocionant que ofereix als jugadors una experiència de joc única com mai abans.

Durant aquest esdeveniment de dues setmanes, els jugadors de Dying Light 2 Stay Human es trobaran amb guerrers formidables de For Honor, inclosos els Kensei, Wardens i Berserkers. Participar en batalles intenses i derrotar aquests lluitadors llegendaris desbloquejarà recompenses emocionants que poden millorar el teu joc. Prepareu-vos per a un botí èpic com l'arma i el plànol Berserker's Hand Axe, l'elegant vestit Berserker i fins i tot el parapent de la Facció Viking. Aquests articles exclusius no s'han de perdre.

Tant si sou fan de Dying Light 2 Stay Human com si sou un jugador dedicat de For Honor, aquest esdeveniment crossover ofereix l'oportunitat perfecta per ampliar els vostres horitzons de joc. Submergeix-te en el món de la supervivència de zombis amb parkour mentre t'enfrontes als guerrers emblemàtics de l'aclamat joc d'acció.

L'esdeveniment crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor ja està en directe i estarà disponible fins al 5 de desembre per a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox i PC. No perdis l'oportunitat d'unir-te a l'aventura i desbloquejar recompenses exclusives que augmentaran la teva experiència de joc.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Puc participar a l'esdeveniment crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor a qualsevol plataforma?

Sí, l'esdeveniment està disponible per a jugadors de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox i PC.

2. Quines recompenses puc guanyar derrotant els guerrers de For Honor?

En derrotar els Kensei, Wardens i Berserkers, els jugadors poden desbloquejar recompenses emocionants com l'arma i el plànol Berserker's Hand Axe, el vestit Berserker, el parapent de la facció viking i molt més.

3. Quan acaba l'esdeveniment crossover?

L'esdeveniment crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor s'allargarà fins al 5 de desembre, donant als jugadors temps suficient per participar i guanyar recompenses exclusives.