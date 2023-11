Explorant l'explosió retardada del gas a les galàxies nanes: una clau per entendre la formació estel·lar

By

Els astrònoms de la Universitat de Michigan han fet un descobriment intrigant sobre la formació d'estrelles a les galàxies nanes. Contràriament a la creença popular, aquestes galàxies compactes amb menys estrelles en realitat tenen regions més grans de fàbriques d'estrelles i taxes més altes de formació estel·lar en comparació amb les galàxies massives. Aquest fenomen, segons la investigació dirigida per Michelle Jecmen i Sally Oey, està relacionat amb un retard de 10 milions d'anys en l'explosió del gas present als ambients d'aquestes galàxies nanes.

A les galàxies més evolucionades, com la nostra Via Làctia, les estrelles massives tendeixen a explotar com a supernoves, generant un supervent col·lectiu que expulsa gas i pols de la galàxia. Aquest supervent atura la formació estel·lar. Tanmateix, a les galàxies nanes menys contaminades, les estrelles massives col·lapsen en forats negres en lloc d'explotar, provocant la retenció de gas i pols a les regions de formació estel·lar. Aquest retard en l'explosió del gas permet un període prolongat de formació d'estrelles i majors taxes de coalescència.

Les troballes de l'estudi no només aclareixen la dinàmica de formació estel·lar a les galàxies nanes, sinó que també tenen implicacions significatives per entendre l'univers primerenc. Aquest període de 10 milions d'anys d'explosió de gas retardada ofereix als astrònoms una oportunitat única d'observar escenaris similars a l'alba còsmica, un període just després del Big Bang. En aquestes galàxies nanes prístines, l'aglomeració de gas crea buits a través dels quals la radiació ultraviolada (UV) pot escapar, un procés semblant al que va passar durant l'alba còsmica.

L'observació de galàxies nanes de baixa metal·licitat amb abundant radiació UV permet als científics entreveure el passat i obtenir informació sobre les primeres etapes de l'univers. Aquesta investigació també té rellevància per estudiar les galàxies que actualment s'estan observant a l'alba còsmica pel telescopi espacial James Webb.

Les investigacions de l'equip van ser recolzades per imatges astrofísiques obtingudes del telescopi espacial Hubble. Utilitzant una nova tècnica de filtrat que capturava la llum del carboni ionitzat triple, els investigadors van trobar proves observacionals que recolzen la seva hipòtesi en una galàxia nana propera anomenada Mrk 71. La presència d'una resplendor difusa de carboni ionitzat va indicar que l'energia dins de la regió s'estava radiant. , evitant la formació d'un supervent.

Aquestes troballes proporcionen una nova perspectiva sobre la formació estel·lar a les galàxies nanes, posant l'accent en la importància dels retards de l'explosió del gas per permetre períodes prolongats de formació estel·lar. Comprendre aquests processos contribueix al nostre coneixement més ampli dels orígens de l'univers i pot ajudar a desbloquejar els misteris de l'alba còsmica.

FAQ

1. Què són les galàxies nanes?

Les galàxies nanes són galàxies petites que contenen menys estrelles en comparació amb les seves homòlegs més grans. Tenen diverses formes, incloses les irregulars, el·líptiques i espirals.

2. Com les galàxies nanes menys evolucionades tenen regions de formació estel·lar més grans?

A les galàxies nanes menys evolucionades, un retard de 10 milions d'anys en l'expulsió del gas permet a les regions de formació estel·lar retenir el seu gas i la pols. Aquest període prolongat de retenció de gas permet una major taxa de formació d'estrelles.

3. Quina és la importància de la radiació UV en aquesta investigació?

La radiació ultraviolada (UV) ionitza l'hidrogen, un procés que també es va produir després del Big Bang. Mitjançant l'estudi de galàxies nanes de baixa metal·licitat amb abundant radiació UV, els científics poden obtenir informació sobre l'alba còsmica i l'univers primerenc.

4. Com es van recolzar les observacions de l'equip el telescopi espacial Hubble?

Els investigadors van utilitzar una nova tècnica de filtrat amb el telescopi espacial Hubble per capturar la llum del carboni triplement ionitzat. Aquesta tècnica va proporcionar proves observacionals que recolzen la seva hipòtesi a la galàxia nana propera, Mrk 71.

[Font: Universitat de Michigan](http://umich.edu)