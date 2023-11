Noves ofertes de controladors DualSense revelades durant el Black Friday

Durant l'apassionant setmana de vendes del Black Friday, els fans de PlayStation han estat esperant amb impaciència una cosa: el llançament del controlador DualSense. Finalment, l'espera s'ha acabat i els jugadors ara poden posar-se a les mans d'aquest innovador controlador a botigues seleccionades del Regne Unit, a partir de només 38.99 £. Els aficionats a Xbox tampoc han de sentir-se al marge, ja que els controladors Xbox també estan disponibles al mateix preu durant un temps limitat.

Per a aquells que tinguin previst fer les seves compres a ShopTo aquest divendres negre, els espera una oferta encara més atractiva. A més del controlador DualSense amb un preu de 39.85 £, els compradors també rebran una targeta de regal de 5 £. És l'oportunitat perfecta per agafar aquest controlador molt buscat a un preu fantàstic alhora que gaudeix d'una petita bonificació addicional.

El Black Friday porta amb si una gran quantitat d'ofertes interessants, i els entusiastes dels jocs no haurien de perdre aquesta oportunitat d'actualitzar la seva experiència de joc. A més de les ofertes del controlador DualSense, hi ha descomptes fantàstics en diversos altres productes de PlayStation. El controlador DualSense Midnight Black té actualment un 35% de descompte, mentre que les versions Cosmic Red, Nova Pink i Starlight Blue tenen un descompte del 40%, fins a 64.99 £ cadascuna.

Però això no és tot! El Black Friday també ofereix una oportunitat única per a aquells que han estat mirant la consola PlayStation 5. Actualment, ShopTo ofereix la PlayStation 5 amb una unitat de disc per només 359.95 £, una reducció increïble de 110 £. Aquesta oferta no inclou jocs, però per a aquells que busquen ofertes de paquets, hi ha més opcions disponibles.

