L'últim pedaç de Dota 2 aporta canvis d'equilibri i actualitzacions emocionants

Valve Software ha llançat l'esperat pedaç 7.42e per a Dota 2, després de la conclusió de The International (TI) a finals d'octubre. Tot i que alguns jugadors podrien haver esperat canvis més amplis, aquesta actualització se centra en els ajustos de balanç i els ajustaments de nombres. Tanmateix, aborda el domini de certs herois de la força, com ara Bristleback, Chaos Knight i Spirit Breaker, al metajoc de TI 2023.

Els herois tancs i de gran dany de la força que van controlar el joc de principi a fi han rebut nerfs molt necessaris en aquest pegat. Bristleback, conegut per la seva construcció Aghanim's Sceptre-to-Bloodstone, s'ha reduït el dany màxim del seu Quill Spray. A més, la seva habilitat Shard d'Aghanim, bola de pèl, ara té un abast de llançament més curt i un temps de reutilització més llarg. El talent de nivell 20 de Bristleback, que va augmentar el dany de la pila d'esprai de ploma, també s'ha debilitat.

Chaos Knight, que va ser una elecció popular per al paper de transport, ha vist ajustaments a la seva sostenibilitat i capacitats agrícoles. S'ha augmentat la penalització de robatori de vida contra els creeps de Chaos Strike, juntament amb un augment significatiu del cost de mana de Phantasm. Aquests canvis tenen com a objectiu reduir el seu domini al principi del joc i fer-li més difícil assetjar els oponents al carril.

Spirit Breaker, l'heroi de TI 2023, s'ha enfrontat a nerfs per la seva habilitat Charge of Darkness i la seva actualització del ceptre d'Aghanim. S'ha augmentat el temps de reutilització de Charge of Darkness, cosa que fa que sigui menys convenient per configurar ganks. Greater Bash, la seva altra habilitat distintiva, també s'ha afeblit contra els rastres, fent que Spirit Breaker sigui més difícil netejar les ones.

Al costat d'aquests ajustos, el pegat 7.42e ofereix millores a diversos herois d'Agilitat i Intel·ligència que es van veure eclipsats pel domini dels herois de Força. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan i Timbersaw han rebut millores a les seves habilitats i habilitats, fent-los eleccions més viables al metajoc.

A més dels canvis d'heroi, aquest pedaç introdueix ajustos als articles populars i impopulars. Hand of Midas i Heart of Tarrasque, comprats habitualment durant TI, han rebut nerfs per reduir el seu poder. Mentrestant, s'han millorat els elements de lluita primerencs infrautilitzats, augmentant la seva rellevància i viabilitat en els partits.

Amb aquests canvis i actualitzacions d'equilibri, la comunitat de Dota 2 pot esperar un canvi en el metajoc, obrint oportunitats per a noves estratègies i seleccions d'herois. Els ajustos fets al pedaç 7.42e tenen com a objectiu crear una experiència de joc més dinàmica i diversa en el proper torneig ESL One Kuala Lumpur 2023, on 12 equips competiran per una part del premi d'un milió de dòlars EUA.

FAQ

P: Quins canvis es van fer als populars herois de Strength?

R: Bristleback, Chaos Knight i Spirit Breaker han rebut nerfs per reduir el seu domini al metajoc. S'han reduït els danys i les bonificacions de talent del Quill Spray de Bristleback, s'ha penalitzat el robatori de vida del Caos Knight contra els creeps, i la càrrega i les habilitats últimes de Spirit Breaker han augmentat els temps de reutilització.

P: Quins herois d'Agility i Intel·ligència s'han millorat?

R: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan i Timbersaw han rebut avantatges per millorar les seves habilitats i habilitats, fent-los opcions més viables al joc.

P: S'ha nerfed o esborrat algun element?

R: Sí, els articles populars com la Mà de Midas i el Cor de Tarrasque s'han nerf, mentre que els articles de lluita menys utilitzats com ara Eternal Shroud, Vladimir's Offering i Pavise s'han millorat, augmentant la seva efectivitat en els partits.