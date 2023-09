Versió de Cyberpunk 2077 2.0: els desenvolupadors adverteixen als usuaris de PC que comprovin els sistemes de refrigeració de la CPU

L'esperat llançament de Phantom Liberty és a la volta de la cantonada, donant un ressorgiment de la popularitat al joc Cyberpunk 2020 del 2077. CD Projekt ha estat treballant incansablement per recuperar-se del llançament inicial del joc, i ara els desenvolupadors demanen als usuaris de PC que comprovin els seus sistemes de refrigeració de la CPU en preparació per a la propera actualització de Cyberpunk 2077 2.0.

Un desenvolupador, Filip Pierściński, es va dirigir a Twitter per subratllar la importància de comprovar els sistemes de refrigeració de la CPU. Va afirmar que s'espera que la càrrega de treball d'una CPU de 8 nuclis arribi al voltant del 90%, fent que el maquinari arribi als seus límits. Per garantir una experiència fluida, va recomanar executar una eina de referència com Cinebench per comprovar l'estabilitat dels sistemes dels usuaris.

Els aficionats que van expressar preocupacions sobre la capacitat del seu maquinari per gestionar Cyberpunk 2077 2.0 o Phantom Liberty van ser assegurats per Filip als comentaris. Mentrestant, CD Projekt ha publicat un desglossament del que els jugadors poden esperar del DLC Phantom Liberty, així com el contingut addicional inclòs a l'actualització gratuïta de Cyberpunk 2077 2.0.

A mesura que s'acosta la data de llançament de Phantom Liberty, s'espera que Cyberpunk 2077 tingui un esvaïment lent. Tot i que no hi ha plans per a més DLC, s'està preparant una seqüela, tot i que els detalls al respecte són escassos.

L'actualització de Cyberpunk 2077 2.0 està generant il·lusió entre els fans, marcant un segon llançament del joc. Amb el seu nou contingut i millores, els jugadors esperen impacients l'arribada de l'actualització.

Fonts:

– Twitter (Filip Pierściński): @FilipPierciski – Tuit de Filip Pierściński sobre la comprovació dels sistemes de refrigeració: [enllaç al tuit]

– CD Projekt: desglossament oficial del DLC de Phantom Liberty i l'actualització de Cyberpunk 2077 2.0.