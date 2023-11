Walmart té AutoZone?

En els darrers anys, hi ha hagut certa confusió i especulacions sobre la propietat d'AutoZone, un popular minorista de peces i accessoris per a automòbils. Una idea errònia comuna és que Walmart, la corporació minorista multinacional, és propietària d'AutoZone. No obstant això, aquest no és el cas. Walmart no és propietari d'AutoZone i les dues empreses són entitats separades.

AutoZone és una empresa que cotitza en borsa que opera de manera independent de Walmart. Va ser fundada l'any 1979 i des d'aleshores ha crescut fins a convertir-se en un dels majors minoristes de peces i accessoris d'automòbils del mercat posterior als Estats Units. Amb més de 6,000 botigues a tot el país, AutoZone s'ha establert com una destinació ideal per als entusiastes dels cotxes i els mecànics de bricolatge.

D'altra banda, Walmart és un gegant minorista que opera una àmplia gamma de botigues, com ara supermercats, hipermercats i grans magatzems. Tot i que Walmart ven productes d'automoció, com ara oli de motor, bateries de cotxes i pneumàtics, no és propietari d'AutoZone ni de cap altre minorista important de peces d'automòbil.

FAQ:

P: Puc trobar peces d'automòbil a Walmart?

R: Sí, Walmart ofereix una selecció de peces i accessoris per a automòbils. Tanmateix, per a una gamma més àmplia i una experiència especialitzada, AutoZone i altres minoristes d'automòbils dedicats poden ser una millor opció.

P: Hi ha alguna connexió entre Walmart i AutoZone?

R: Tot i que no hi ha connexions de propietat entre les dues empreses, val la pena assenyalar que AutoZone i Walmart poden tenir relacions comercials com a proveïdors i distribuïdors.

P: AutoZone és una subsidiària de Walmart?

R: No, AutoZone no és una filial de Walmart. Funciona com una empresa independent amb la seva pròpia direcció i accionistes.

En conclusió, Walmart no és propietari d'AutoZone. Ambdues empreses són entitats diferents de la indústria minorista, amb AutoZone especialitzada en peces i accessoris per a automòbils, mentre que Walmart ofereix una àmplia gamma de productes, inclosos alguns articles d'automoció. És important aclarir aquestes idees errònies per garantir que es comparteix informació precisa entre consumidors i entusiastes.