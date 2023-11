Walmart té alguna cosa com prime?

En el món de les compres en línia, Amazon Prime s'ha convertit en sinònim de comoditat i avantatges. Amb el seu enviament ràpid, les ofertes exclusives i l'accés als serveis de streaming, no és estrany que molts clients s'hagin reunit per convertir-se en membres Prime. Però què passa amb Walmart? El gegant minorista té una oferta similar per competir amb Amazon Prime? Anem a esbrinar.

Walmart+: un primer competidor?

Walmart va llançar el seu propi servei de subscripció anomenat Walmart+ el setembre de 2020. Tot i que pretén oferir una experiència similar a Amazon Prime, hi ha algunes diferències clau. Walmart+ ofereix lliurament gratuït il·limitat d'articles aptes de botigues, descomptes de combustible i la comoditat d'Scan & Go en botigues seleccionades. Tanmateix, no inclou serveis de transmissió com Amazon Prime Video o reproducció de música.

FAQ:

1. Quant costa Walmart+?

La subscripció a Walmart + té un preu de 12.95 dòlars al mes o 98 dòlars anuals, cosa que la fa una mica més barata que la quota anual d'Amazon Prime de 119 dòlars.

2. Walmart+ està disponible a tot arreu?

Walmart+ està disponible als Estats Units, però la disponibilitat de determinades funcions pot variar en funció de la vostra ubicació.

3. Quins són els avantatges de Walmart+?

Walmart+ ofereix lliurament gratuït il·limitat en articles elegibles, descomptes de combustible a les benzineres participants i la comoditat d'Scan & Go per comprar a la botiga.

4. Puc cancel·lar la meva subscripció a Walmart+?

Sí, pots cancel·lar la teva subscripció a Walmart+ en qualsevol moment. Tanmateix, és important tenir en compte que les quotes de soci no són reemborsables.

Conclusió:

Tot i que Walmart + ofereix alguns avantatges que poden rivalitzar amb Amazon Prime, es queda curt pel que fa als serveis de transmissió. Si busqueu principalment un enviament ràpid i avantatges a la botiga, Walmart+ pot ser una alternativa adequada. Tanmateix, si esteu interessats en un paquet més complet que inclogui entreteniment en directe, Amazon Prime continua sent la millor opció. En definitiva, la decisió entre tots dos dependrà de les vostres preferències i necessitats personals.