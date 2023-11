La vacuna contra la teula t'impedeix tenir teules?

La vacuna contra el teu zóster t'impedeix contraure teules?

El herpes zoster, també conegut com a herpes zoster, és una infecció viral dolorosa causada pel virus de la varicel·la-zoster, el mateix virus que causa la varicel·la. Normalment afecta persones grans i persones amb sistemes immunitaris debilitats. La bona notícia és que hi ha una vacuna disponible per prevenir el herpes zoster, però garanteix una protecció completa? Aprofundim en aquesta pregunta i explorem els fets.

La vacuna contra la teula, coneguda com a Zostavax, s'ha utilitzat àmpliament des de la seva aprovació per l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA) el 2006. No obstant això, el 2017, es va introduir una vacuna més eficaç anomenada Shingrix, que ara és l'opció preferida per prevenir la teula. . Ambdues vacunes funcionen augmentant la resposta del sistema immunitari al virus de la varicel·la-zóster.

Tot i que la vacuna contra la teula redueix significativament el risc de desenvolupar teules, no proporciona una immunitat completa. Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), la vacuna Shingrix és aproximadament un 90% eficaç per prevenir el herpes zoster. Això vol dir que fins i tot si s'ha vacunat, encara hi ha una petita possibilitat que pugui desenvolupar la infecció. No obstant això, si pateix herpes zoster després de vacunar-se, els símptomes solen ser més lleus i la durada de la malaltia és més curta.

FAQ:

P: Qui hauria d'aconseguir la vacuna contra el teules?

R: El CDC recomana que els adults de 50 anys o més rebin la vacuna Shingrix, independentment de si han tingut herpes zoster abans o han rebut la vacuna anterior, Zostavax.

P: Quantes dosis de la vacuna es necessiten?

R: La vacuna Shingrix s'administra en dues dosis, amb la segona dosi entre 2 i 6 mesos després de la primera dosi.

P: Hi ha efectes secundaris?

R: Com qualsevol vacuna, la vacuna contra el teules pot causar efectes secundaris, com ara dolor al lloc de la injecció, dolor muscular, fatiga i mal de cap. Aquests efectes secundaris solen ser lleus i temporals.

En conclusió, si bé la vacuna contra el teules no garanteix una protecció completa contra el teu, és altament eficaç per reduir el risc de desenvolupar la infecció. Es recomana vacunar-se per a persones de 50 anys o més per minimitzar la gravetat i la durada dels símptomes de la teula. Consulteu amb el vostre proveïdor d'atenció mèdica per determinar si la vacuna contra el teules és adequada per a tu.