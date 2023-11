L'iPhone té un mode per a nens?

En l'era digital actual, no és d'estranyar que els nens estiguin cada cop més exposats als telèfons intel·ligents i tauletes. Amb les seves interfícies intuïtives i les grans botigues d'aplicacions, aquests dispositius s'han convertit en una font habitual d'entreteniment i educació per als nens. Tanmateix, els pares sovint es preocupen pels riscos potencials associats amb l'accés sense restriccions a aquests dispositius. Aquí és on entra en joc el "mode infantil", una funció que pretén crear un entorn segur i controlat perquè els nens facin servir telèfons intel·ligents o tauletes.

Què és el mode infantil?

El mode infantil, també conegut com a control parental o bloqueig infantil, és una funció que permet als pares limitar i controlar les activitats dels seus fills en un dispositiu. Normalment inclou funcions com ara filtres de contingut adequats a l'edat, límits de temps i restriccions d'accés a determinades aplicacions o llocs web. El mode Kid pretén aconseguir un equilibri entre permetre als nens explorar i aprendre de manera independent alhora que garanteix la seva seguretat i benestar al món digital.

L'iPhone té un mode per a nens?

Sí, l'iPhone té un mode per a nens, encara que no s'anomena explícitament "mode per a nens". En canvi, Apple ofereix una funció anomenada "Temps de pantalla" que té un propòsit similar. El temps de pantalla permet als pares establir límits en l'ús de les aplicacions, filtrar el contingut i restringir l'accés a determinades funcions o aplicacions. Proporciona un conjunt complet d'eines per gestionar l'ús del dispositiu d'un nen i garantir una experiència digital segura.

Com activar el temps de pantalla a l'iPhone?

Per activar el temps de pantalla en un iPhone, seguiu aquests passos:

1. Obriu l'aplicació Configuració.

2. Desplaceu-vos cap avall i toqueu "Temps de pantalla".

3. Toqueu "Activa el temps de pantalla".

4. Seleccioneu "Aquest és l'iPhone del meu fill" o "Aquest és el meu iPhone".

5. Estableix una contrasenya que només tu coneixes.

6. Personalitzeu la configuració segons les vostres preferències.

El temps de pantalla està disponible a tots els iPhones?

El temps de pantalla està disponible als iPhones amb iOS 12 o posterior. Tanmateix, les característiques i la configuració específiques poden variar segons el model del dispositiu i la versió d'iOS.

Conclusió

Amb la creixent prevalença de telèfons intel·ligents i tauletes a la vida dels nens, és crucial que els pares tinguin eines per garantir un entorn digital segur i controlat. Tot i que l'iPhone no té un "mode infantil" dedicat, la funció Screen Time ofereix un conjunt complet d'eines de control parental. En activar el temps de pantalla i personalitzar la configuració, els pares poden aconseguir un equilibri entre permetre als seus fills explorar el món digital i garantir la seva seguretat.