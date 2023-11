El COVID comença amb un mal de coll?

Enmig de la pandèmia COVID-19 en curs, és fonamental mantenir-se informat sobre els diferents símptomes associats al virus. Tot i que la febre, la tos i la falta d'alè són signes comunament coneguts de COVID-19, s'ha especulat sobre si un mal de coll també pot ser un indicador precoç. Aprofundim en aquest tema i separem la realitat de la ficció.

Què és COVID-19?

COVID-19, abreviatura de malaltia coronavirus 2019, és una malaltia respiratòria altament contagiosa causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Va sorgir per primera vegada a Wuhan, Xina, a finals del 2019 i des de llavors s'ha estès a tot el món, provocant milions d'infeccions i víctimes mortals.

Primers símptomes de la COVID-19

Els primers símptomes de la COVID-19 que s'han informat amb més freqüència inclouen febre, tos seca i fatiga. Tanmateix, a mesura que es continua estudiant el virus, els investigadors han descobert que els símptomes poden variar àmpliament entre les persones. Algunes persones poden experimentar mal de coll com un dels signes inicials d'infecció.

El mal de coll és un símptoma comú?

Tot i que el mal de coll no és tan comú com la febre o la tos, s'ha observat en un nombre significatiu de casos de COVID-19. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aproximadament el 13.9% dels pacients experimenten mal de coll com a símptoma precoç. Tanmateix, és important tenir en compte que un mal de coll per si sol no és suficient per confirmar un diagnòstic de COVID-19, ja que també pot ser causat per altres factors com ara al·lèrgies o un refredat comú.

Quan t'has de preocupar?

Si teniu mal de coll, és essencial controlar de prop els vostres símptomes. Si s'acompanya d'altres símptomes habituals de la COVID-19, com ara febre, tos o pèrdua del gust o de l'olfacte, és recomanable buscar atenció mèdica i fer-se la prova del virus. A més, si heu estat en contacte proper amb algú que ha donat positiu per a la COVID-19, és crucial que us feu la prova independentment dels vostres símptomes.

En conclusió

Tot i que un mal de coll pot ser un símptoma primerenc de la COVID-19, no és tan freqüent com la febre o la tos. Si teniu mal de coll juntament amb altres símptomes habituals, és important prendre les precaucions adequades, com ara aïllar-se i fer-se la prova. Recordeu seguir les directrius que proporcionen les autoritats sanitàries i estar alerta per protegir-vos i protegir els altres de la propagació del virus.