Obteniu el vostre 401k si deixeu Walmart?

Quan es tracta d'estalvis per a la jubilació, molts empleats confien en els seus plans 401k patrocinats per l'empresari per assegurar el seu futur financer. Tanmateix, què passa amb el vostre 401k si decidiu deixar la vostra feina a Walmart? Explorem aquesta pregunta i aclarim la qüestió.

Què és un 401k?

Un 401k és un pla d'estalvi per a la jubilació que ofereixen els empresaris als seus empleats. Permet als individus aportar una part del seu sou a un compte d'inversió amb avantatge fiscal. Els empresaris solen igualar un percentatge d'aquestes contribucions, ajudant els empleats a augmentar els seus estalvis de jubilació més ràpidament.

Què passa amb el teu 401k si abandones Walmart?

Si deixeu la vostra feina a Walmart, teniu diverses opcions per al vostre 401k. Pots optar per deixar-lo on està, és a dir, pots mantenir els teus fons invertits al pla Walmart 401k. Alternativament, podeu transferir-lo a un compte de jubilació individual (IRA) o transferir-lo al pla de jubilació del vostre nou empresari, si és elegible.

Podeu cobrar els vostres 401k si deixeu Walmart?

Sí, podeu cobrar els vostres 401k si abandoneu Walmart. Tanmateix, generalment no es recomana a causa de possibles implicacions fiscals i sancions. El cobrament dels vostres 401k abans d'arribar a l'edat de jubilació (59 anys i mig) pot comportar que es degui l'impost sobre la renda sobre l'import de la retirada, així com una penalització per retirada anticipada del 10%.

Quins són els avantatges d'enrotllar el vostre 401k?

Passar el vostre 401k a un IRA o al pla de jubilació d'un altre empresari ofereix diversos avantatges. En primer lloc, permet que els teus estalvis per a la jubilació continuïn creixent amb impostos diferits. A més, en consolidar els vostres comptes de jubilació, podeu tenir una visió més clara de les vostres inversions i, potencialment, reduir les despeses administratives.

En conclusió, si decidiu sortir de Walmart, teniu opcions per al vostre 401k. És crucial considerar acuradament la millor línia d'acció per al vostre futur financer. La consulta amb un assessor financer pot proporcionar una orientació personalitzada en funció de les vostres circumstàncies específiques. Recordeu que el vostre 401k és una eina essencial per assegurar-vos una jubilació còmoda, així que preneu decisions informades per maximitzar els seus beneficis.