Tossiu molt amb COVID?

A mesura que la pandèmia de la COVID-19 continua afectant les comunitats de tot el món, és crucial mantenir-se informat sobre els símptomes associats al virus. Una pregunta habitual que sorgeix és si una tos persistent és un símptoma predominant de la COVID-19. En aquest article, explorarem la relació entre la COVID-19 i la tos, proporcionant-vos la informació necessària per entendre millor aquest aspecte del virus.

Què és COVID-19?

COVID-19, abreviatura de coronavirus disease 2019, és una malaltia infecciosa causada pel coronavirus 2 (SARS-CoV-2) de la síndrome respiratòria aguda severa. Es propaga principalment a través de les gotes respiratòries quan una persona infectada tos, esternuda o parla.

La tos és un símptoma comú de la COVID-19?

Sí, la tos és un símptoma comú de la COVID-19. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aproximadament el 60-80% dels pacients amb COVID-19 experimenten tos seca. Aquesta tos persistent pot anar acompanyada d'altres símptomes com ara febre, fatiga, mal de coll i dificultat per respirar.

Per què la COVID-19 provoca tos?

Quan el virus SARS-CoV-2 entra al cos, es dirigeix ​​principalment al sistema respiratori. El virus infecta les cèl·lules que recobreixen les vies respiratòries, provocant inflamació i irritació. Aquesta irritació activa el mecanisme de defensa natural del cos, donant lloc a una tos quan el cos intenta netejar les vies respiratòries.

La tos és l'únic símptoma de la COVID-19?

No, la tos no és l'únic símptoma de la COVID-19. El virus pot causar una sèrie de símptomes, com ara febre, fatiga, dolors corporals, mal de coll, pèrdua del gust o de l'olfacte i dificultat per respirar. És important tenir en compte que els individus poden experimentar diferents graus de símptomes, alguns d'ells són portadors asimptomàtics.

Quan m'he de preocupar per la meva tos?

Si tens una tos nova o persistent, és recomanable buscar assessorament mèdic, sobretot si has estat en contacte amb algú que ha donat positiu a la prova de COVID-19 o si has viatjat recentment a una zona amb un gran nombre de casos. Els professionals sanitaris poden oferir orientació sobre les proves i passos addicionals a seguir.

En conclusió, tot i que la tos és un símptoma comú de la COVID-19, és essencial tenir en compte altres símptomes associats i buscar assessorament mèdic si està preocupat. Manteniu-vos informat, seguiu les directrius de salut pública i prioritzeu la vostra salut i el benestar dels que us envolten.