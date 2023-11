Necessito una tercera vacuna contra el teules?

Com que la pandèmia de la COVID-19 continua dominant els titulars, és important no oblidar-se d'altres problemes de salut. Una d'aquestes preocupacions és el teu zóster, una infecció viral dolorosa causada pel virus de la varicel·la-zóster, que també causa varicel·la. Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) recomanen que els adults de 50 anys o més rebin dues dosis de la vacuna contra l'herpes zoster, coneguda com Shingrix, per protegir-se d'aquesta malaltia potencialment debilitant. Tanmateix, una pregunta comuna que sorgeix és si és necessària una tercera dosi. Explorem més aquest tema.

Què és la vacuna contra la teula?

La vacuna contra el teu, Shingrix, és una vacuna altament eficaç que ajuda a prevenir el teu i les seves complicacions. S'administra en dues dosis, amb la segona dosi administrada de dos a sis mesos després de la primera. Shingrix es recomana per a adults de 50 anys o més, fins i tot si han tingut anteriorment la teulada o han rebut la vacuna més antiga, Zostavax.

Per què pot ser necessària una tercera dosi?

Tot i que el règim de dues dosis de Shingrix ofereix una forta protecció contra el teules, els estudis han demostrat que l'eficàcia de la vacuna pot disminuir amb el temps. Actualment, el CDC recomana que les persones amb immunodepressió moderada o greu rebin una tercera dosi de la vacuna després de completar la sèrie inicial de dues dosis. Aquesta dosi addicional té com a objectiu millorar i allargar la resposta immune, proporcionant una protecció continuada contra el teules.

Qui hauria de considerar una tercera dosi?

El CDC recomana específicament una tercera dosi de Shingrix per a persones que s'han sotmès a un trasplantament d'òrgans sòlids, un trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques o que han estat diagnosticades amb condicions que debiliten greument el sistema immunitari. És important consultar amb un proveïdor d'atenció mèdica per determinar si entra en aquesta categoria i si una tercera dosi és adequada per a vostè.

Conclusió

Tot i que la majoria de les persones no requeriran una tercera dosi de la vacuna contra el teules, aquells que estan immunodeprimits poden beneficiar-se de la protecció addicional que proporciona. Com sempre, és essencial consultar amb un professional sanitari que pugui avaluar les vostres circumstàncies individuals i oferir recomanacions personalitzades. Estigues informat, protegit i prioritza la teva salut.