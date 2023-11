Els nous Game Studios brillen als TIGA Awards 2023

L'organisme comercial del Regne Unit TIGA ha celebrat recentment la seva cerimònia anual de lliurament de premis, honrant els èxits destacats en la indústria del joc. Els premis d'enguany van mostrar la innovació i la creativitat dels estudis de jocs emergents, destacant les seves contribucions al panorama del joc en constant evolució.

Dlala Studios va sortir victoriós de la cerimònia, que va guanyar el prestigiós premi al Joc de l'Any per la seva captivadora creació, Disney Illusion Island. Aquest joc encantador no només va aconseguir el màxim honor, sinó que també va aconseguir el títol de Millor joc social, captivant els jugadors amb la seva jugabilitat immersiva i la seva història captivadora.

Ustwo Games va sorgir com un altre guanyador notable, obtenint reconeixement en dues categories. Amb el seu joc que provoca reflexions, Desta: The Memories Between, Ustwo Games no només va guanyar el premi a la diversitat, sinó que també va rebre el premi a la creativitat als jocs. Desta: The Memories Between aprofundeix en noves dimensions de la narració, oferint als jugadors una experiència de joc fresca i immersiva.

Sumo Digital, un estudi destacat conegut per la seva artesania excepcional, va obtenir el premi al millor estudi gran, un testimoni de la seva dedicació i talent. A més, també van reivindicar l'honor de ser el primer destinatari de la nova categoria Millor iniciativa de desenvolupament de talent. El compromís de Sumo Digital per fomentar el talent i fomentar el creixement dins del sector ha obtingut un merescut reconeixement.

Els Premis TIGA 2023 van introduir dues noves categories per celebrar l'excel·lència en diferents àmbits. Playground Games va guanyar el premi Commitment to Workplace Wellbeing Award, mostrant la seva dedicació a fomentar un entorn de treball positiu. Mentrestant, Rocksteady Studios va rebre el premi Compromís amb l'ESG per les seves pràctiques sostenibles i responsables.

El reconeixement es va estendre més enllà dels estudis a persones notables que han fet contribucions importants a la indústria del joc. La directora de recursos humans de Playground Games, Geraldine Cross, va rebre el Premi Individual Destacat, reconeixent el seu lideratge excepcional i les seves contribucions a l'èxit de l'empresa. El CEO de Flix Interactive, John Tearle, va rebre el premi al lideratge excepcional, reconeixent el seu enfocament visionari al desenvolupament de jocs.

La cerimònia dels Premis TIGA 2023 va ser un èxit rotund, amb més de 350 assistents reunits al prestigiós Troxy London. Els guanyadors d'enguany representen una nova onada de talent i innovació a la indústria del joc, superant els límits i captivant jugadors de tot el món.

