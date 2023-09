La IA pot fer-se càrrec dels comentaris dels clients?

Dentsu Creative ha desenvolupat "The Artificial Client", un experiment d'IA que proporciona comentaris sobre el treball creatiu de tres clients ficticis. L'experiment, tot i que més lúdic que seriós, destaca les possibles aplicacions de la IA a la indústria. L'agència suggereix que la IA es pot utilitzar per provar el treball creatiu real i descobrir coneixements amb persones virtuals de clients. A més, la IA es pot aplicar per dissenyar experiències de marca atractives i ajudar els clients a trobar els productes adequats. També es pot utilitzar per respondre preguntes complexes dels clients.

El client artificial combina diversos models d'IA, inclosos InstructBLIP i l'API Viseme de Microsoft Azure, per aconseguir capacitats que no estan disponibles amb els models d'ús habitual. Aquesta capacitat de provar, entrenar i combinar models d'IA permet a l'agència crear prototips i crear productes d'IA ràpidament a escala. Segons el cap de tecnologia de Dentsu Creative Amsterdam, Luke Vink, el propòsit de The Artificial Client és mostrar els casos d'ús potencials de la IA i demostrar com les marques poden crear una veu d'IA única mitjançant assistents d'IA rellevants de marca.

Boris Nihom, co-CEO de Dentsu Creative Amsterdam, subratlla que, tot i que la IA pot ser una eina valuosa, no pot substituir la importància d'una relació real client-agència. L'agència considera els prototips d'IA com un mitjà per provar els límits de la tecnologia actual i millorar l'experiència del client.

En general, The Artificial Client serveix com una demostració entretinguda de les possibilitats que l'IA ofereix a la indústria creativa. En aprofitar el poder de diferents models d'IA, les marques poden aprofitar la IA per millorar els seus processos creatius i oferir experiències millorades als clients.

