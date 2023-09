By

L'editorial Aniplex ha anunciat un nou joc d'estil de joc de taula titulat Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! per a la Nintendo Switch. Aquest joc, que es llançarà el 2024, es basa en la popular sèrie d'anime i manga Demon Slayer. Tanmateix, de moment, només estarà disponible al Japó.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! segueix la primera adaptació de videojoc de la franquícia, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, que es va llançar el 2021 i va arribar a Nintendo Switch el 2022. Mentre que detalls sobre Mezase! Saikyou Taishi! actualment són limitats, el tràiler de l'anunci i el lloc web oficial de Demon Slayer ofereixen una visió del que poden esperar els jugadors.

A diferència de l'adaptació anterior del joc de lluita, Mezase! Saikyou Taishi! sembla estar més centrat en una experiència semblant a un joc de taula, que podria inspirar-se en la popular sèrie Mario Party. Tot i que no s'han revelat les mecàniques de joc específiques, els fans de Demon Slayer poden anticipar una experiència immersiva i atractiva similar al joc de lluita ben rebut.

Tot i que no s'ha confirmat cap llançament occidental, hi ha l'esperança que els fans fora del Japó també tinguin l'oportunitat de gaudir de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Els entusiastes de Demon Slayer poden compartir la seva il·lusió i expectació pel joc als comentaris.

