Nous detalls revelats: Final Fantasy 7 Rebirth presenta característiques i personatges de joc emocionants

Square Enix ha compartit recentment una gran quantitat de nous detalls de joc i imatges que l'acompanyen de Final Fantasy 7 Rebirth, així com un tràiler narrat per Red XIII que resumeix els esdeveniments del primer episodi de la trilogia. Aquest resum s'inclourà al menú principal del joc per als jugadors que necessiten una actualització de Final Fantasy 7 Remake. Amb cada nova actualització, els fans s'acosten a l'esperat llançament del 29 de febrer de 2024.

Entre les característiques interessants confirmades per l'estudi hi ha el retorn dels modes de combat actiu i clàssic. Els jugadors tornaran a tenir l'opció d'escollir entre una acció ràpida o un enfocament més estratègic i deliberat. A més, s'introduirà un nou mode de dificultat anomenat Dinàmic. Aquest mode permet als jugadors acomiadar-se de la pujada de nivell tradicional adaptant el nivell de dificultat dels enemics segons les habilitats del jugador, fent que el joc sigui més difícil o permetent victòries més fàcils.

Square Enix també ha revelat detalls sobre noves regions i personatges a Rebirth. Una d'aquestes regions és la mina Mythril, que abans va ser una mina pròspera que connectava el desert amb Junon. No obstant això, va caure en desús després que la Shinra Corporation desenvolupés un mineral superior, i la mina es va infestar de monstres.

També s'han introduït nous personatges. Broden, el propietari de la posada de Kalm, manté animadversió cap a Shinra i s'ofereix a ajudar en Cloud i els seus amics a escapar dels seus enemics corporatius. Priscilla, una noia alegre que viu a prop de Junon, té una profunda preocupació per la seguretat del dofí que entrena, ja que el reactor mako proper ha contaminat les aigües circumdants. Billy, el nét d'en Bill i propietari de la granja de xocobos, va perdre els seus pares a una edat jove i s'ofereix a ensenyar a Cloud i als seus companys els conceptes bàsics de la captura de xocobos a canvi de visitar la botiga de la seva germana. Finalment, la Chloe, la germana afectuosa de Billy, dirigeix ​​una botiga al ranxo on ven materials d'artesania i altres curiositats.

A més dels nous personatges, Square Enix ha ampliat les habilitats Synergy que estaran disponibles a Rebirth. Aquesta característica permet que dos personatges executin potents atacs conjunts, amb diferents habilitats que es desbloquegen a mesura que els jugadors augmenten de nivell el seu grup. Alguns exemples d'aquestes habilitats de Synergy inclouen Cloud que llança Tifa a un enemic per a un atac en tàndem anomenat Relentless Rush, i Barret llança Red XIII a gran velocitat per executar Overfang.

A més, Square Enix ha revelat nous detalls sobre la mecànica de joc de Red XIII, que es converteix en un personatge jugable per primera vegada. Les habilitats de Red XIII giren al voltant d'atacs físics ràpids i màgics de llarg abast, com ara el Starfust Ray. La seva habilitat única, el mode Vengeance, li permet girar el poder dels atacs enemics contra ells.

A mesura que s'acosta la data de llançament, els fans poden preveure actualitzacions i sorpreses encara més emocionants de Final Fantasy 7 Rebirth. Amb l'addició d'una nova història centrada en Zack i la possible inclusió de la retrospectiva de Sephiroth de Final Fantasy 7 Ever Crisis, el joc promet ser una experiència emocionant tant per als jugadors veterans com per als nouvinguts.

