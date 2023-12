L'actualització 2077 de Cyberpunk 2.1 presenta referències emocionals i noves funcions

Amb un gir sorprenent, l'última actualització de Cyberpunk 2077, titulada Actualització 2.1, ofereix no només funcions noves, sinó també referències sinceres que estiren els cors dels fans. CD Projekt Red, l'estudi darrere del joc, ha inclòs un cop d'ull devastador a la popular sèrie d'anime "Cyberpunk: Edgerunners", deixant als jugadors rient i plorant.

Una de les addicions més emocionants al joc és la inclusió de quedades de parella romàntica. La feina principal associada a aquestes trobades s'anomena encertadament "I Really Want to Stay At Your House", que és una referència directa a la cançó emotiva de Rosa Walton i Hallie Coggins. Aquesta cançó ha estat al joc des del seu llançament, però va guanyar una popularitat important després de l'èxit de "Cyberpunk: Edgerunners" el setembre de 2022.

La inclusió de la cançó i la seva connexió amb moments emotius a la sèrie d'anime han tocat la corda dels jugadors. Els fans de Reddit van expressar emocions diverses, amb un usuari, ZawanShin87, que va admetre que no podien gaudir plenament de les escenes de ball romàntic perquè tots dos estaven rient i plorant. Un altre usuari, IGR777, va esmentar com el nom de la missió va portar records depriments. Lord9witdafye va declarar amb humor la seva intenció de fugir amb Panam, un personatge del joc, indicant l'impacte d'aquestes referències emocionals.

Tanmateix, l'actualització també inclou diverses addicions interessants més enllà de les trobades romàntiques. L'actualització 2.1 introdueix un sistema de metro molt sol·licitat, nous mecànics de motos i fins i tot inclou el trist meme de Keanu Reeves. CD Projekt Red ha detallat les notes completes del pedaç abans del llançament, que va coincidir amb el llançament de l'edició definitiva de Cyberpunk 2077 el 5 de desembre.

Aquesta actualització marca una fita important per al joc, ja que és l'última actualització important en la problemàtica història de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red, després d'un llançament desordenat, ha aconseguit recuperar l'amor i el suport dels seus fans, evident a través del seu agraïment per les referències curosament elaborades i la inclusió de funcions demanades des de fa temps.

En conclusió, l'actualització 2077 de Cyberpunk 2.1 no només millora el joc amb noves funcions, sinó que també captura les emocions dels jugadors mitjançant referències sinceres a una sèrie d'anime estimada. CD Projekt Red continua atenent els desitjos de la seva base de fans, recuperant el seu suport i obrint el camí per a un futur millor per a Cyberpunk 2077.