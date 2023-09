L'atac cibernètic a MGM Resorts causa interrupcions als clients

Els clients de MGM Resorts han experimentat problemes amb les màquines escurabutxaques i els sistemes de reserva d'habitacions en línia després d'un ciberatac al popular casino i gegant de l'hotel. Tot i que alguns sistemes es van tancar a causa del problema de la ciberseguretat, MGM Resorts va declarar que les seves instal·lacions continuaven operatives. Els clients van informar de diversos problemes, com ara un mal funcionament de les claus digitals que els va fer entrar a les habitacions equivocades. Algunes persones van acudir a les xarxes socials per queixar-se de les reserves cancel·lades, la impossibilitat de registrar-se, fer pagaments amb targeta o iniciar sessió als seus comptes MGM.

En resposta a l'incident, MGM Resorts va iniciar una investigació amb l'ajuda d'experts externs en ciberseguretat. També van notificar a les forces de l'ordre i van prendre mesures immediates per protegir els seus sistemes i dades tancant certs sistemes. Actualment, la investigació de la companyia està en curs per determinar la naturalesa i l'abast del ciberatac. Malgrat l'atac, les instal·lacions de menjador, entreteniment i jocs dels complexos romanen en funcionament, i els hostes encara poden accedir a les habitacions de l'hotel amb l'assistència de la recepció.

No obstant això, el lloc web principal de l'empresa actualment no està disponible, redirigint els clients a contactar-los per telèfon o llocs web de tercers. MGM Resorts posseeix una varietat d'hotels i casinos als Estats Units, incloses ubicacions conegudes a Las Vegas. Aquest és el segon incident de ciberseguretat per a l'empresa, amb un incompliment anterior que es va produir el 2019 quan els pirates informàtics van robar més de 10 milions de registres de clients. En aquest moment, no està clar si dades similars s'han vist compromeses en l'atac cibernètic actual.

Fonts: BBC News

Definicions: ciberatac: un intent d'obtenir accés no autoritzat a sistemes informàtics o xarxes, normalment amb la intenció d'interrompre o robar dades.