Crash Team Rumble Temporada 2: nous mapes, modes, herois i Battle Pass

La temporada 2 de Crash Team Rumble ha arribat amb noves incorporacions al joc. Els jugadors poden esperar nous mapes, un nou mode, un nou heroi i un nou passi de batalla. L'última actualització aporta una nova visió del joc, oferint noves maneres de jugar i diversió sense fi per als fans de Crash.

Un dels aspectes més destacats de la temporada 2 és la introducció del mode festa. Aquest remix cooperatiu de 4 jugadors ofereix un descans dels partits competitius i permet als jugadors relaxar-se. Consta de 5 rondes de minijoc diferents, cadascuna amb els seus propis reptes. El treball en equip és crucial, ja que els jugadors han de treballar junts per realitzar tasques i recollir rellotges per augmentar el temps que els queda. Dominar cada onada del mode de festa pot fins i tot desbloquejar una onada de cap secreta, posant a prova les habilitats dels veterans de Crash.

Les rondes del mode festa inclouen diferents tipus de joc. A Speed ​​Run, els jugadors corren a través dels coixinets de velocitat mentre eviten perills com ara para-xocs i caixes de nitro. Què és Cookin? requereix que els jugadors recullin ingredients específics i els afegeixin a un pot que viatja pel mapa. Get Lit desafia els jugadors a utilitzar una espelma per encendre fanals escampats per una torre abans que s'acabi el temps. A Dig It, els jugadors busquen ossos enterrats i els tornen a muntar al centre per descobrir un esquelet complet. Finalment, Balloon Bounce, que es publicarà més tard a la temporada 2, encarrega als jugadors de saltar sobre globus per aconseguir punts.

A més, la temporada 2 presenta un nou heroi anomenat Ripto. Aquest personatge, provinent de l'univers Spyro, empunya un ceptre i posseeix encanteris mortals i poderosos. Les habilitats de Ripto inclouen llançar boles de foc, convocar llamps i crear ones de tsunami. Els jugadors hàbils poden combinar aquestes habilitats per desencadenar combos devastadors. Ripto estarà disponible més tard en la temporada.

Per complementar les noves funcions de joc, la temporada 2 ofereix dos mapes nous: Waste Deep i Jazz Junction. Waste Deep porta els jugadors a perilloses clavegueres plenes d'experiments de Cortex, mentre que Jazz Junction és un mapa nocturn vibrant amb una atmosfera jazzística. Cada mapa ofereix els seus reptes i sorpreses únics.

Finalment, la temporada 2 inclou un Battle Pass de 100 nivells, que ofereix als jugadors l'oportunitat de desbloquejar nous aspectes, cosmètics, música i molt més. El Battle Pass es pot adquirir mitjançant Crash Team Rumble Deluxe Edition o comprar-lo per separat.

La temporada 2 de Crash Team Rumble ja està en directe, aportant una gran quantitat de contingut emocionant al joc. Tant si sou un fan de la competició intensa com de la jugabilitat cooperativa, aquesta actualització té alguna cosa per a tots els entusiastes de Crash. No et perdis l'acció!

Fonts:

– [Font 1: article original]

– [Font 2: tendència de jocs]