Decepció renovada, ja que les botigues Dunnes no ofereixen cap actualització sobre la data de reobertura del centre comercial Ferrybank

Cllr Ger Frisby ha expressat la seva decepció per la manca de comunicació de Dunnes Stores sobre la data de reobertura del centre comercial Ferrybank. El director de serveis del Consell del Comtat de Kilkenny, Denis Malone, va confirmar que ha escrit a Dunnes Stores però no ha rebut cap resposta.

Cllr Frisby va afirmar que la reobertura del centre comercial Ferrybank és una peça crucial del trencaclosques per a la comunitat local. Tanmateix, malgrat l'anticipació i els intents del consell de relacionar-se amb Dunnes Stores, no hi ha hagut resposta.

Denis Malone va explicar que Dunnes Stores és una empresa privada i, per tant, no està obligada a relacionar-se amb l'autoritat local. No obstant això, farà un altre intent de contactar-los.

El centre comercial Ferrybank, situat a la frontera de Kilkenny i Waterford, ha estat majoritàriament buit des de la seva finalització el 2008. Recentment, Dunnes Stores es va confirmar com a comprador del complex. No obstant això, tot i que s'estan duent a terme treballs de reparació amplis al local, encara no s'ha anunciat la data d'obertura.

L'enginyer d'àrea Stan Cullen ha informat als responsables del consistori que s'han fet diverses millores, com ara la reconfiguració de l'entrada per millorar l'accessibilitat, així com inspeccions d'alarmes d'incendi i de seguretat.

La manca de comunicació de Dunnes Stores és decebedora tant per al consistori com per a la comunitat local, que esperen impacients la reobertura del centre comercial Ferrybank. Tot i que l'empresa està en el seu dret a no relacionar-se amb l'autoritat local, seria beneficiós que totes les parts implicades tinguessin línies de comunicació obertes.

