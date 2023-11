Per què la tecnologia de segona mà hauria de ser la vostra elecció per a les compres de vacances

La temporada de compres de vacances està en ple apogeu i els caçadors d'ofertes estan mirant amb impaciència les ofertes de Black Friday i Cyber ​​Monday, especialment per a l'electrònica. No obstant això, hi ha una manera de vèncer les multituds i encara gaudir de descomptes importants, tenint en compte la tecnologia de segona mà.

Segons Lucas Rockett Gutterman, director de la campanya Designed to Last d'US PIRG, optar per l'electrònica usada no només us ajuda a enganxar els preus del Black Friday durant tot l'any, sinó que també contribueix a la sostenibilitat ambiental. El Fons d'Educació del Grup d'Investigació d'Interès Públic (PIRG) dels EUA ha publicat un informe que destaca els factors clau a tenir en compte a l'hora de comprar articles renovats.

Gutterman explica que sovint hi ha poca diferència entre un electrònic usat i un de nou. Aquesta etiqueta de "caixa oberta" o "com a nova" podria simplement significar que l'article es va reposar després de ser retornat sense obrir. Si compreu de manera intel·ligent i entengueu com utilitzen aquests termes els minoristes, podeu obtenir ofertes increïbles.

Alguns aparells, com ara telèfons, tauletes, ordinadors de sobretaula i ordinadors portàtils, són especialment adequats per a compres de segona mà. Per exemple, gràcies a una campanya reeixida de PIRG, els Chromebooks de Google, ordinadors portàtils assequibles àmpliament utilitzats a tot el país, ara duren una dècada en comptes de caducar al cap d'uns quants anys.

D'altra banda, és possible que vulgueu tenir precaució a l'hora de comprar televisors i monitors d'ordinador renovats. Aquests productes solen ser més voluminosos, més fràgils i difícils de reparar.

Quan seleccioneu articles renovats, busqueu productes d'alta qualitat de marques duradores. Si trieu articles que estan dissenyats per durar i que poden haver estat més cars quan són nous, us assegureu que us continuaran servint bé com a compres de segona mà.

A més d'estalviar costos, comprar tecnologia de segona mà és una opció responsable amb el medi ambient. Gutterman explica que la major part de l'impacte ambiental de l'electrònica prové del seu procés de producció. Els recursos, l'energia i els materials necessaris per fabricar telèfons intel·ligents, auriculars, ordinadors portàtils i televisors són substancials. Si compreu renovats, podeu reduir la petjada mediambiental d'un telèfon intel·ligent, per exemple, fins a un 91%.

Abans de fer una compra, és fonamental que us familiaritzeu amb la política de devolució proporcionada pel venedor. Normalment, tindreu un període de 30 dies per a les devolucions, encara que en alguns casos pot ser més curt.

Preparat per explorar el món de la tecnologia de segona mà? Visiteu el lloc web de PIRG per obtenir més consells i orientació per treure el màxim profit de les vostres compres de vacances alhora que beneficieu tant la vostra cartera com el planeta.

