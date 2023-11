Noves aventures esperen al DLC d'expansió del port espacial per al simulador de construcció

By

Construction Simulator, desenvolupat per Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, porta els jugadors a un viatge emocionant amb la seva darrera expansió. El DLC Spaceport Expansion introdueix un món completament nou de possibilitats per als entusiastes de la construcció a través de diverses plataformes de jocs.

Embarca't en un mapa de campanya independent i immersiu que captivarà la teva imaginació. Amb més de 40 hores de contingut addicional, hi ha innombrables oportunitats per mostrar les teves habilitats de construcció i fer front a projectes desafiants. El DLC aporta un gir dinàmic al joc, permetent als jugadors dissenyar i construir la seva pròpia base de llançament de coets.

Mentre exploreu les estrelles amb el DLC d'expansió del port espacial per al simulador de construcció, podreu assumir el paper d'un contractista hàbil, donant forma al futur de l'exploració espacial. Des de posar les bases per a les pistes de llançament fins a muntar components complexos de coets, el joc ofereix una experiència realista que segur satisfà el vostre desig de creativitat i innovació.

El DLC Spaceport Expansion està disponible a les plataformes de joc populars, com ara PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X i PC. Uneix forces amb els amics en línia i participa en un emocionant joc cooperatiu multijugador mentre treballes junts per dur a terme projectes de construcció monumentals.

Prepareu-vos per desbloquejar un nou nivell d'emoció i aventura a Construction Simulator. Submergeix-te al DLC d'expansió del port espacial i observa les meravelles de l'espai que es desenvolupen davant els teus ulls. Esteu preparat per donar forma al futur de l'exploració espacial?

FAQ:

P: Què és el simulador de construcció?

R: Construction Simulator és un joc de simulació d'edificis cooperatiu en línia multijugador on els jugadors fan el paper d'un contractista de construcció i s'enfronten a diversos projectes de construcció.

P: Què ofereix el DLC Spaceport Expansion?

R: El DLC Spaceport Expansion presenta un nou mapa de campanya, més de 40 hores de contingut addicional i la possibilitat de construir una base de llançament de coets.

P: En quines plataformes està disponible el DLC Spaceport Expansion?

R: El DLC Spaceport Expansion està disponible per a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X i PC.