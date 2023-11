Sony llança una càmera sense mirall versàtil α6700 a l'Índia

Sony ha presentat la seva última incorporació a la línia de càmeres APS-C al mercat indi amb l'esperada càmera sense mirall α6700. Oferint una combinació de disseny compacte, portabilitat excepcional i funcionalitat fàcil d'utilitzar, aquesta càmera està preparada per impressionar els entusiastes de la fotografia de tots els nivells d'habilitat.

L'α6700 compta amb un disseny elegant i modern, la qual cosa la converteix en una opció atractiva per als usuaris en moviment. Una de les seves característiques destacables inclou un monitor LCD de 3 polzades d'angle variable que admet la funcionalitat tàctil. Això permet als fotògrafs navegar fàcilment per la configuració, ajustar els punts d'enfocament i revisar les imatges capturades amb un simple toc a la pantalla.

A més de la seva interfície intuïtiva, l'α6700 ofereix un dial personalitzable que ofereix als fotògrafs un accés ràpid a la seva configuració preferida. Aquesta funció segurament agradarà als professionals que necessiten ajustos ràpids en entorns de rodatge dinàmics.

La càmera està equipada amb un visor electrònic, que ofereix una experiència de fotografia clara i immersiva. El visor electrònic ofereix una vista prèvia de la imatge en temps real, cosa que permet als fotògrafs compondre les seves fotografies amb precisió i fer els ajustos necessaris.

S'han incorporat àmplies opcions de connectivitat a l'α6700. Aquests inclouen una ranura per a targetes microSD, Bluetooth 4.2, WiFi de banda dual, un micro connector HDMI i funcionalitat de control remot. Aquestes funcions garanteixen l'ús compartit d'imatges, la transferència de fitxers a altres dispositius i les capacitats de control remot.

Per a aquells que ja tenen lents, Sony ofereix l'α6700 com a opció només per al cos amb un preu de 1,36,990 rupies. Això permet als fotògrafs estalviar costos utilitzant les seves lents existents. Tanmateix, Sony també ofereix paquets per als clients que prefereixen una configuració completa. La càmera amb una lent de 16-50 mm està disponible a Rs 1,47,490, mentre que el paquet de lents amb zoom de 18-135 mm té un preu de Rs 1,72,990.

Amb les seves característiques versàtils, el seu disseny compacte i la seva facilitat d'ús, l'α6700 es convertirà en el favorit dels fotògrafs que busquen capturar imatges impressionants i explorar el món de les càmeres sense mirall.