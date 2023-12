Un avió comercial fa un aterratge d'emergència després d'una possible amenaça

Resum: un avió comercial que viatjava d'Orlando a Rhode Island es va veure obligat a fer un aterratge d'emergència a Jacksonville, Florida després que es va informar d'una possible amenaça a bord. Actualment, l'FBI i les autoritats d'aviació estan investigant l'incident.

En un gir inesperat dels esdeveniments, el vol 717 de Breeze Airways va patir una interrupció durant el seu viatge des de l'aeroport internacional d'Orlando fins a l'aeroport internacional de Rhode Island TF Green. Aproximadament una hora després del vol, l'avió va ser desviat a Jacksonville, Florida, on va fer un aterratge d'emergència amb seguretat. L'Administració Federal d'Aviació va declarar que la tripulació de vol va informar d'una pertorbació a bord de l'Airbus A220, que va portar a la decisió de desviar l'avió.

L'oficina de camp de l'FBI a Jacksonville va respondre ràpidament i va començar a investigar l'amenaça denunciada. Encara que estan sotmesos a interrogatori, actualment no hi ha proves que suggereixin que hi hagués cap amenaça legítima. Les autoritats estan treballant diligentment per recopilar més informació per determinar la naturalesa de la pertorbació i garantir la seguretat de tots els passatgers i membres de la tripulació.

L'Autoritat d'Aviació de Jacksonville també va emetre un comunicat en què reconeixia un incident a bord de l'avió com a causa del desviament. No s'han revelat els detalls exactes de l'incident, però s'està treballant per recollir tota la informació necessària.

Breeze Airways, la companyia aèria que opera el vol, encara no ha fet cap comentari sobre la situació. A mesura que la investigació continua, els passatgers i els entusiastes de l'aviació esperen més actualitzacions sobre l'incident i la represa del viatge a la destinació prevista.

És important assenyalar que casos com aquests destaquen la coordinació crítica i les capacitats de resposta ràpida de les autoritats aeronàutiques i les agències d'aplicació de la llei, garantint la seguretat dels passatgers i de la tripulació implicats en aquests incidents.