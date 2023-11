El nou bar de còctels al centre de Kalamazoo ofereix un descompte exclusiu per a la comunitat

La nova incorporació del centre de Kalamazoo a l'escena del còctel, Dabney & Co., està sacsejant les coses oferint una oportunitat única per als entusiastes del còctel. Amb motiu del seu primer aniversari coincidint amb la nit de bar més gran de l'any, la cocteleria de moda retorna a la comunitat regalant a 50 afortunats mecenes un clauer que desbloquejarà un descompte durant tot l'any.

En lloc de simplement celebrar la seva fita, Dabney & Co. pretén expressar gratitud als seus clients fidels i contribuir a la vibrant comunitat del centre de Kalamazoo d'una manera significativa. El clauer, atorgat als pocs afortunats, oferirà un generós descompte del 15% en totes les comandes durant tot el 2024.

Amb una gran varietat de còctels elaborats meticulosament, Dabney & Co. s'ha convertit ràpidament en una destinació popular per als amants de la còctel i els que busquen una vetllada deliciosa al centre de Kalamazoo. Des de breus clàssiques fins a creacions innovadores de mixologia, els experts en mixòlegs del bar no deixen cap pedra sense girar en la seva recerca per elaborar la libació perfecta.

Dissenyat per crear un ambient inclusiu i acollidor, Dabney & Co. acull tant els novells com els aficionats als còctels experimentats. El compromís del bar amb la qualitat, la creativitat i el servei excel·lent els ha valgut un seguiment devot i nombrosos reconeixements dins de l'escena de la mixologia local.

FAQ:

P: Quan comença el descompte anual a Dabney & Co.?

R: El descompte comença en rebre el clauer i serà vàlid durant tot l'any 2024.

P: Puc utilitzar el descompte d'un any per a qualsevol comanda?

R: Sí, el descompte del 15% s'aplica a totes les comandes fetes a Dabney & Co. el 2024.

P: Com puc participar i tenir l'oportunitat de rebre el clauer?

R: El sorteig és exclusiu per a l'aniversari d'un any de Dabney & Co. el dimecres 22 de novembre. Els mecenes que facin una compra aquest dia participaran en el sorteig del clauer.