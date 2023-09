El llegat de Dolly the Sheep: revolucionant la medicina regenerativa

El professor Sir Ian Wilmut, un dels creadors de Dolly the Sheep, el primer mamífer clonat del món, va morir als 79 anys. El seu treball innovador a l'Institut Roslin d'Edimburg no només va portar al naixement de Dolly sinó que també va establir les bases. per a la investigació de cèl·lules mare i la medicina regenerativa.

La medicina regenerativa, un camp iniciat pel professor Wilmut, té un potencial immens per permetre al cos regenerar el teixit danyat, oferint així un mitjà per curar diverses malalties relacionades amb l'edat i promoure vides més llargues i saludables.

La creació de Dolly el 1996 va ser àmpliament aclamada com un dels èxits científics més significatius del segle XX. El professor Wilmut i el seu equip van utilitzar una cèl·lula de la glàndula mamària d'una ovella adulta morta per crear un animal viu genèticament idèntic. Aquest procés va implicar introduir l'ADN de la cèl·lula adulta en un ou d'ovella buit, estimular-lo amb electricitat i productes químics, i després implantar-lo en una ovella substituta fins que va arribar a terme.

Tot i que el naixement de Dolly es va celebrar com una fita científica, també va provocar pors sobre la possibilitat de la clonació humana. El president dels Estats Units, Bill Clinton, va anunciar ràpidament la prohibició dels experiments de clonació humana, reflectint les preocupacions compartides per molts. No obstant això, el professor Wilmut va subratllar que la creació de Dolly estava destinada a la millora de la humanitat, especialment per trobar cures per a malalties debilitants.

El professor Wilmut va imaginar utilitzar la mateixa tecnologia que va donar vida a Dolly per fer créixer el teixit cerebral i muscular que es podia trasplantar als pacients. Tenia l'esperança de transformar una cèl·lula d'un pacient que patia malalties com el Parkinson en un estat embrionari i guiar-la per convertir-la en cèl·lules nervioses capaços de substituir les parts danyades del cervell.

Mentre que la clonació terapèutica amb material embrionari humà va enfrontar-se a controvèrsies i restriccions legals, les investigacions posteriors al Japó van portar al descobriment de cèl·lules mare pluripotents induïdes (IPS). Aquestes cèl·lules es comporten com a cèl·lules mare embrionàries però no impliquen la clonació. Els investigadors d'arreu del món han fet un avenç significatiu en el creixement d'una gamma diversa de cèl·lules mitjançant IPS, amb esforços constants per garantir la seva seguretat i eficàcia abans de passar cap a assaigs clínics.

Mirant enrere, és possible que el naixement de Dolly no hagi provocat el canvi de paradigma previst, sense que hagin sorgit exèrcits de clons ni cures miraculoses. No obstant això, la importància de Dolly com a icona científica es manté, simbolitzant els èxits innovadors dels investigadors de l'Institut Roslin. El seu treball va provocar una revolució en la investigació mèdica que, sens dubte, contribuirà a la salut i el benestar d'innombrables persones en el futur.

