La Fundació Històrica d'Odessa a Delaware commemora el 200 aniversari del clàssic poema nadalenc, "Recompte d'una visita de Sant Nicolau". Per donar vida a l'estimat poema, l'organització sense ànim de lucre ha comissariat una exposició especial que estarà oberta durant tot el mes de desembre.

La directora executiva, Deborah Buckson, va compartir que la tradició de crear una exposició anual basada en la literatura va començar perquè les famílies que posseïen els edificis conservats per la fundació eren quàquers que no celebraven el Nadal. Per tal d'abraçar l'esperit de les vacances, la fundació va decidir crear experiències immersives destacant diferents obres literàries cada any.

El comissari associat Brian Miller dedica gairebé un any sencer a investigar, buscar vendes al jardí i recollir donacions temporals per a les exposicions. Va explicar que l'equip selecciona línies famoses de 'Recompte d'una visita de Sant Nicolau' i després recrea escenes a cada habitació que es relacionen amb la història. Miller va comparar l'experiència amb caminar per les pàgines del llibre.

La peça central de la celebració del bicentenari serà l'exposició 'Recompte d'una visita de Sant Nicolau', situada a la Casa Corbit & Sharp d'Odessa. Els visitants tindran l'oportunitat de viure la màgia del poema durant tot el mes de desembre. Amb motiu del 200 aniversari de la publicació del poema, el 23 de desembre es farà una lectura especial del poema.

Per obtenir més informació sobre l'exposició, inclosos els horaris de funcionament, les persones interessades poden visitar el lloc web de la Fundació Històrica d'Odessa. No perdis aquesta oportunitat única de submergir-te en l'encant atemporal d'un clàssic poema nadalenc.

Llegeix més a la història web: La Fundació Històrica d'Odessa celebra el 200è aniversari del poema de Nadal atemporal