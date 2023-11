Rendiment nou i millorat: el full de ruta d'expansió de Cities: Skylines II s'ha endarrerit per millores

Cities: Skylines II, l'estimat joc de simulació de construcció de ciutats desenvolupat per Colossal Order, ha anunciat un retard en el seu full de ruta d'expansió. En resposta als comentaris dels jugadors sobre problemes de rendiment a la versió per a PC i la decisió de posposar el llançament de la consola fins al 2024, l'equip de desenvolupament ha decidit prioritzar un rendiment més ampli i correccions d'errors abans de llançar nou contingut. La directora general, Mariina Hallikainen, va expressar les seves disculpes pel retard en una publicació recent del bloc, destacant la importància de garantir una base sòlida abans d'afegir noves funcions.

El contingut del passi d'expansió de Cities: Skylines II s'ha reduït una quarta part. El paquet d'actius Beach Properties, inicialment previst per al quart trimestre de 4, arribarà ara el primer trimestre de 2023. A més, els paquets de creadors d'Arquitectura moderna i Passeigs urbans, previstos inicialment per al primer trimestre de 1, s'han reprogramat per al segon trimestre de 2024. El Deluxe Relax i Soft Les estacions de ràdio rock també veuran retards, amb dates de llançament del primer trimestre i del segon trimestre de 1, respectivament. No obstant això, l'expansió de Bridges & Ports continua en camí per a un llançament del segon trimestre de 2024.

L'enfocament en el rendiment i la correcció d'errors prové del compromís d'abordar les preocupacions plantejades per la comunitat de jugadors. El CEO Hallikainen va explicar que l'equip de desenvolupament està dedicant temps a resoldre problemes més complexos després d'abordar solucions ràpides. Actualment, l'equip està treballant per millorar el rendiment de la GPU mitjançant ajustos de detalls gràfics i, posteriorment, passarà a les optimitzacions de la CPU per a les correccions de tartamudes. Estan revisant activament els informes d'errors dels jugadors, amb 100 problemes reproduïbles ja identificats i 100 informes més investigats.

Abans del llançament del joc, Colossal Order i l'editorial Paradox Interactive van elevar les especificacions mínimes i recomanades, reconeixent que no havien assolit els punts de referència desitjats. Malgrat això, van decidir continuar amb l'alliberament tal com estava previst. Tanmateix, després del llançament, els aficionats van expressar la seva decepció amb el rendiment, citant errors i la manca d'optimització, fins i tot en el maquinari de gamma alta.

Malgrat el contratemps inicial, Colossal Order es compromet a millorar l'estabilitat del joc. Un cop hagin abordat els problemes de rendiment de la versió per a PC, centraran el seu enfocament en el llançament de la consola i el contingut DLC. Està clar que l'equip de desenvolupament està decidit a oferir als jugadors una experiència millorada i agradable mentre continuen treballant amb diligència per perfeccionar Cities: Skylines II.

Preguntes freqüents

P: Per què s'està retardant el full de ruta d'expansió de Cities: Skylines II?

R: L'equip de desenvolupament ha decidit prioritzar el rendiment i les correccions d'errors en funció dels comentaris dels jugadors sobre el rendiment de la versió per a PC i l'ajornament del llançament de la consola.

P: Quin contingut de la passada d'expansió s'ha vist afectat pel retard?

R: El paquet d'actius Beach Properties, els paquets de creadors d'Arquitectura moderna i Urban Promenades i les estacions de ràdio Deluxe Relax i Soft Rock veuran retards en les dates de llançament.

P: En quins problemes s'està centrant l'equip de desenvolupament durant aquest retard?

R: L'equip s'està concentrant a resoldre errors complexos i optimitzar el rendiment, començant amb ajustos gràfics per al rendiment de la GPU i procedint amb les optimitzacions de la CPU per a les correccions de tartamudes.

P: El retard afectarà el llançament de l'expansió de Bridges & Ports?

R: No, l'expansió de Bridges & Ports segueix el calendari previst per a un llançament del segon trimestre de 2.

P: Quin és el pla de l'equip després de resoldre els problemes de rendiment de la versió per a PC?

R: En millorar l'estabilitat a la versió per a PC, l'equip centrarà el seu enfocament en el llançament de la consola i el contingut DLC.