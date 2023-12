Els pares demanen transparència al districte escolar després que la filla comparteix llit amb un estudiant transgènere

Els pares de Colorado han expressat la seva preocupació i han exigit transparència a un districte escolar després que la seva filla d'onze anys fos suposadament assignada a compartir llit amb un estudiant transgènere sense que ho anessin conscient. Els pares, Joe i Serena Wailes, van descobrir l'incident després que la seva filla els va informar durant un viatge escolar durant la nit. En resposta, el grup jurídic cristià, Alliance Defending Freedom (ADF), va enviar una carta de demanda a les escoles públiques del comtat de Jefferson, afirmant que les seves polítiques violaven els drets dels pares i la privadesa dels estudiants.

Segons l'ADF, el districte no va informar els pares o la seva filla sobre l'acord de compartir habitació amb un home biològic que s'identifica com una nena. La filla va expressar el seu malestar per la situació i va fer que la seva mare intervingués. No obstant això, es van necessitar múltiples peticions i la implicació dels pares perquè finalment la seva filla es traslladés a una altra habitació. A més, l'ADF va al·legar que el districte va ordenar als estudiants implicats que mentidessin sobre el motiu del canvi d'habitació, citant la política del districte d'acollir estudiants en funció de la identitat de gènere mentre ocultava aquesta informació a altres pares i estudiants.

L'incident fa llum sobre el debat en curs sobre les polítiques transgènere a les escoles. Alguns argumenten que els drets dels pares haurien de tenir prioritat en la presa de decisions sobre l'educació i la privadesa dels seus fills. L'advocada sènior de l'ADF, Kate Anderson, va destacar la importància que les escoles proporcionin informació precisa als pares, que els permetin prendre decisions informades en el millor interès dels seus fills.

Els districtes escolars de tot el país s'han enfrontat a controvèrsies i reptes legals sobre els estudiants transgènere i els seus drets. Caldrà veure com respondran les escoles públiques del comtat de Jefferson a la carta de demanda i a les preocupacions plantejades pels pares. La transparència i el diàleg obert entre les escoles i els pares probablement seran claus per abordar aquests problemes i trobar punts en comú.