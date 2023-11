Nou article: allibera la nostàlgia vintage amb el pedal amb pèrdua de Chase Bliss

Al món de l'equip musical, hi ha una fascinació creixent per abraçar els sons trencats i de baixa fidelitat del passat. I ningú ho fa millor que Chase Bliss, una empresa coneguda per la seva experiència en l'elaboració de pedals que transporten els vostres instruments a un regne de la nostàlgia vintage. La seva darrera creació, el pedal Lossy, és una col·laboració notable amb Goodhertz, un fabricant de complements de primer nivell amb un impressionant pedigrí de baixa fidelitat.

El cor del pedal Lossy rau en el seu control de pèrdua, que ofereix tres modes distintius, cadascun afegint un caràcter únic al so. Tant si desitgeu l'ambient familiar d'MP3 de baixa taxa de bits, les freqüències de compressió reduïdes per a un to petit o els errors fascinants de Phase Jitter, Lossy ho té. I dins d'aquests modes, les possibilitats són infinites, cosa que us permet ajustar la intensitat i l'efecte general mitjançant els controls Loss i Global.

El commutador de paquets és una altra característica destacada del pedal Lossy. Deixar-lo fora us atorga l'essència pura de Lossy, mentre que activar la pèrdua de paquets introdueix abandonaments que recorden una connexió mòbil deficient. Alternativament, canviar a la repetició de paquets omple aquests buits amb àudio congelat, que recorda un CD saltat. Per controlar la freqüència d'aquestes interrupcions, només cal que ajusteu el botó de velocitat.

Un aspecte especialment fascinant del pedal Lossy és la seva funció Freeze dedicada. A diferència d'altres pedals, no només repeteix l'últim fragment d'àudio indefinidament. En canvi, evoluciona amb el temps, allargant les notes i transformant-se mentre toques. Això us permet crear coixinets ambientals captivadors, drons i paisatges sonors en constant canvi.

Per garantir un so cohesionat i polit, el pedal Lossy també ofereix una secció de filtre i reverb. Aquests components addicionals ajuden a combinar tots els elements de manera perfecta. Amagat dins del pedal hi ha un limitador i una funció de guany automàtic que mostra els detalls complexos de l'efecte Loss, evitant qualsevol pèrdua de matisos musicals.

Per a aquells que vulguin embarcar-se en un viatge per paisatges sonors vintage, el pedal Lossy es pot comprar exclusivament a través del lloc web oficial de Chase Bliss. Amb un preu de 399 dòlars, cada compra de pedals inclou un generós descompte del 50% al connector Goodhertz Lossy que va inspirar la seva creació, que normalment té un preu de 79 dòlars.

FAQ

1. El pedal Lossy pot recrear el so d'un MP3 de baixa qualitat?

Sí, el pedal Lossy ofereix un mode estàndard que ofereix el so familiar d'un MP3 de baixa velocitat de bits, que ens recorda l'era digital de finals dels anys 90.

2. Quin és l'objectiu de l'interruptor de paquets del pedal Lossy?

L'interruptor de paquets us permet introduir interrupcions o àudio congelat al vostre so, que recorden una connexió mòbil dolenta o un CD saltat, respectivament.

3. Com funciona la funció Freeze del pedal Lossy?

A diferència dels pedals tradicionals que repeteixen l'últim moment de l'àudio, la funció Freeze evoluciona amb el temps, allargant les notes i creant coixinets ambientals, drons i paisatges sonors canviants.

4. On puc comprar el pedal Lossy?

El pedal Lossy està disponible exclusivament per a la compra al lloc web oficial de Chase Bliss.

5. Hi ha un descompte al complement Goodhertz Lossy en comprar el pedal Lossy?

Sí, la compra del pedal Lossy us ofereix un descompte del 50% al connector Goodhertz Lossy, que normalment té un preu de 79 dòlars.