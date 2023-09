Un avenç revolucionari en l'emmagatzematge de dades: la tecnologia basada en nanocapes de ceràmica de Cerabyte

Cerabyte, una prometedora empresa alemanya d'emmagatzematge, està preparada per sacsejar el mercat d'emmagatzematge de 500 milions de dòlars amb la seva innovadora solució d'emmagatzematge basada en nanocapes ceràmiques. La companyia afirma que la seva tecnologia innovadora reduirà el cost total de propietat (TCO) d'emmagatzematge del centre de dades en un sorprenent 75%. Amb els seus propers cartutxos CeraMemory i CeraTape, Cerabyte té previst revolucionar els paradigmes de densitat, rendiment, accés i abordar les demandes de costos i sostenibilitat dels centres de dades.

La clau de la tecnologia de Cerabyte rau en nanocapes inorgàniques fetes de ceràmica, que només tenen un gruix de 50-100 àtoms. En escalar la tecnologia d'emmagatzematge de dades de ceràmica de mides de bits de 100 nm a 3 nm, Cerabyte espera augmentar la densitat de dades de gigabytes per centímetre quadrat (GB/cm2) a terabytes per centímetre quadrat (TB/cm2). Es preveu que aquesta escalada doni com a resultat cartutxos CeraMemory capaços d'emmagatzemar entre 10 petabytes (PB) i 100 PB, i CeraTape amb una capacitat de fins a 1 exabyte (EB) per cinta.

Per registrar dades a CeraMemory, Cerabyte utilitza raigs làser o de partícules que estructuren matrius de dades similars als codis QR. La lectura de dades es pot aconseguir mitjançant tècniques d'imatge microscòpica d'alta resolució o microscòpia de feix d'electrons. La posada en marxa subratlla que els feixos de partícules i la microscòpia electrònica només seran necessaris a les densitats més altes dels seus fulls de ruta.

A part de les impressionants capacitats d'emmagatzematge, la tecnologia de Cerabyte també compta amb un rendiment excepcional. La companyia afirma que la seva tecnologia pot aconseguir velocitats de lectura i escriptura en el rang de gigabytes per segon (GB/s). A més, aquestes tecnologies es caracteritzen per ser de baixa potència, prometedores d'operacions energèticament eficients.

Un altre aspecte destacable de l'emmagatzematge de ceràmica és la seva durabilitat i longevitat. Cerabyte afirma que els seus suports poden durar més de 5,000 anys, fins i tot en condicions de temperatura extremes que oscil·len entre -273 °C (-460 °F) i 300 °C (570 °F). A més, CeraMemory és resistent a entorns corrosius, àcids i radioactius, així com a la interrupció del pols electromagnètic (EMP).

Els cartutxos CeraMemory s'assemblen a làmines amb recobriments ceràmics que, després d'una inspecció atenta, s'assemblen a targetes quasi perforades a escala nanomètrica. Pel que fa a CeraTape, compta amb un substrat de 5 µm de gruix i un recobriment ceràmic de 10 nm de gruix. Aquestes cintes de diverses capes permetran densitats d'escala TB/cm2.

Cerabyte col·labora estretament amb els principals actors de la indústria en segments de tecnologia i fabricació relacionats, millorant encara més la seva credibilitat. La seva pròxima presentació a la Conferència de desenvolupadors d'emmagatzematge de 2023 a Fremont, Califòrnia és molt esperada i s'espera que proporcioni més detalls sobre aquesta tecnologia d'avantguarda.

En conclusió, l'emmagatzematge basat en nanocapes ceràmiques de Cerabyte presenta una solució innovadora que promet revolucionar la indústria de l'emmagatzematge de dades. Si les seves afirmacions són certes, la tecnologia té el potencial de reduir significativament els costos, augmentar la densitat de dades i proporcionar un rendiment i una durabilitat excepcionals.

