Epic Games acusa Google de pràctiques depredadores en un judici antimonopoli

En un judici antimonopoli recent, el CEO d'Epic Games, Tim Sweeney, va acusar el gegant tecnològic Google d'utilitzar tàctiques obscures per mantenir el seu sistema de pagament depredador. Sweeney va testificar durant més de dues hores, destacant el paper de Google per sufocar la competència al mercat d'aplicacions d'Android. Aquest judici és un dels dos casos antimonopoli als quals s'enfronta Google actualment, i suposa una amenaça important per al seu imperi tecnològic d'1.7 bilions de dòlars.

Mentre que el CEO de Google, Sundar Pichai, defensava les pràctiques de la seva empresa en l'execució de Play Store, Sweeney va pintar una imatge diferent. Va descriure Google com un monopolista manipulador que va intentar dissuadir Epic Games de competir contra ells mitjançant diversos incentius financers. Sweeney va rebutjar aquestes ofertes, i finalment Epic Games va llançar el seu popular joc, Fortnite, al seu propi lloc web.

Tanmateix, distribuir Fortnite de manera independent va resultar difícil a causa de l'obstrucció de Google i l'ús de pantalles d'advertència que van desanimar els jugadors a descarregar el joc. Sweeney va destacar que les accions de Google van dificultar el seu èxit i els va retratar com un adversari formidable.

Malgrat els obstacles, Epic Games va llançar Fortnite a Play Store el 2020 mentre implementava simultàniament un pla encobert anomenat "Projecte Llibertat". Aquest pla va implicar la introducció d'una opció de pagament alternativa a l'aplicació, que Google i Apple van bloquejar ràpidament. En resposta, Epic Games va presentar demandes antimonopoli, emmarcant-les com una batalla per la competència justa a la indústria del joc.

Aquesta prova és crucial no només per a Epic Games, sinó per a tots els desenvolupadors de jocs, ja que el resultat determinarà l'abast de les pràctiques monopolístiques de Google al mercat d'aplicacions d'Android. Planteja preguntes sobre l'equitat de les taxes de comissió imposades pels gegants tecnològics, posant de manifest la necessitat d'augmentar la competència i la transparència.

Preguntes freqüents

1. De què tracta el judici antimonopoli entre Epic Games i Google?

El judici gira al voltant de l'afirmació d'Epic Games que Google es dedica a pràctiques depredadores per protegir el seu sistema de pagament i sufoca la competència al mercat d'aplicacions d'Android.

2. Com suposadament va obstruir Google Epic Games?

Segons el testimoni de Tim Sweeney, Google va utilitzar diverses tàctiques, com ara incentius financers i pantalles d'advertència, per dissuadir els jugadors de descarregar Fortnite fora de Play Store.

3. Què és el “Projecte Llibertat”?

"Projecte Liberty" es refereix al pla encobert d'Epic Games per introduir una opció de pagament alternativa a Fortnite, evitant les comissions imposades per Google i Apple.

4. Com afecta aquesta prova a la indústria del joc?

El resultat d'aquest assaig tindrà implicacions importants per a tots els desenvolupadors de jocs, ja que determinarà l'abast de les pràctiques monopolístiques de Google i promourà una competència justa al mercat d'aplicacions d'Android.