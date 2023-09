Pokémon Go: Mankey pot ser brillant!

Resum:

A Pokémon Go, els jugadors tenen l'oportunitat de trobar-se amb el Pokémon mico porc, Mankey, a la natura. La notícia emocionant és que Mankey també pot ser brillant! Això vol dir que els jugadors tenen l'oportunitat d'atrapar una versió brillant d'aquest Pokémon, que té una coloració diferent a la normal. Juntament amb Mankey, la seva evolució, Primeape, també pot ser brillant.

Amb la possible introducció d'Annihilape, l'evolució final de Mankey i Primeape de Pokémon Scarlet i Violet, es recomana començar a recollir caramels de Mankey en previsió d'aquesta evolució. Els primers llançaments de Pokémon Paldean a Pokémon Go suggereixen que Annihilape es podria unir a la llista aviat.

La taxa brillant de Mankey a Pokémon Go és d'aproximadament un de cada 500, segons la investigació realitzada per The Silph Road. Tanmateix, Mankey no té un "permaboost", és a dir, no és una generació rara i no té una taxa de brillantor augmentada. Atreure Pokémon més brillants es basa en l'atzar, ja que les taxes de captura de Pokémon brillants les determina el desenvolupador Niantic i normalment només s'incrementen durant esdeveniments especials o incursions.

Per fer un seguiment dels Pokémon brillants disponibles, els jugadors poden consultar la llista de LeekDuck, que ofereix una guia visual de tots els Pokémon brillants existents.

Per obtenir més consells i guies sobre Pokémon Go, Polygon ofereix una gran quantitat de recursos per millorar el vostre joc.

Definicions:

- Pokémon brillant: Pokémon amb coloració alternativa que són més rars que els seus homòlegs habituals.

– Caramels: un recurs de Pokémon Go que es pot recollir capturant Pokémon d'una espècie específica i utilitzat per evolucionar o potenciar Pokémon.

