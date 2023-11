Els gossos poden tenir COVID?

Enmig de la pandèmia COVID-19 en curs, les preocupacions sobre la transmissió del virus s'han estès més enllà dels humans als nostres estimats animals de companyia. Molts propietaris de mascotes es pregunten si els seus amics peluts poden contreure el virus i si representen un risc per a les seves llars. Aprofundim en aquest tema i donem una mica de llum al tema.

Els gossos poden contraure la COVID-19?

Segons els experts, és possible que els gossos s'infectin amb el coronavirus, tot i que l'ocurrència és relativament rara. Tot i que els gossos poden donar positiu al virus, normalment presenten símptomes lleus o romanen asimptomàtics. És important tenir en compte que el risc de transmissió de gossos a humans es considera baix.

Com poden els gossos contraure la COVID-19?

Els gossos poden contraure la COVID-19 a través del contacte proper amb persones infectades o en contacte amb superfícies contaminades. El virus pot estar present en gotes respiratòries o en objectes que han estat tocats per persones infectades. Per tant, és fonamental practicar una bona higiene i desinfectar regularment les superfícies amb les quals el vostre gos pugui entrar en contacte.

Quines precaucions han de prendre els propietaris de mascotes?

Per minimitzar el risc de transmissió, els propietaris de mascotes han de seguir unes pautes senzilles. En primer lloc, si estàs experimentant símptomes de la COVID-19 o has donat positiu al virus, és recomanable limitar el contacte proper amb la teva mascota i que una altra persona la cuidi temporalment. A més, practicar una bona higiene, com rentar-se les mans abans i després d'interaccionar amb la seva mascota, pot ajudar a reduir el risc de transmissió.

Els gossos s'han de fer la prova de COVID-19?

No es recomana fer proves rutinàries de la COVID-19 als gossos tret que hagin estat exposats a una persona infectada o presenten símptomes. Si sospiteu que el vostre gos pot haver estat exposat al virus o presenta símptomes com tossir, esternudar o dificultat per respirar, el millor és consultar un veterinari per obtenir orientació.

En conclusió, tot i que és possible que els gossos contractin COVID-19, el risc és relativament baix. Seguint les pràctiques bàsiques d'higiene i prenent les precaucions necessàries, els propietaris de mascotes poden ajudar a protegir els seus companys peluts i minimitzar el risc de transmissió a les seves llars. Recordeu que el vostre veterinari és sempre la millor font d'informació i orientació sobre la salut de la vostra mascota. Estigueu segurs i mantingueu sanes les vostres mascotes!